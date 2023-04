¿Eres tú Pedro Pascal? Joven se hace viral por su sorprendente parecido con el actor

No cabe duda de que Pedro Pascal es el actor del momento, en parte gracias a su rol protagónico en la serie de HBO, The Last Of Us, donde interpreta a Joel Miller.

Sin embargo, un joven brasileño está disfrutando de la fama del actor de forma secundaria, gracias al parecido innegable que tiene con Pascal.

Una tiktoker brasileña compartió un video en el que aparece su mejor amigo, quien tiene un corte de pelo similar e incluso el mismo bigote que el actor.

En el video, la joven muestra fotos del intérprete y luego enfoca al muchacho haciendo los mismos gestos.