La polémica entre Gary Medel y su expareja, Alejandra Henríquez, a raíz del supuesto abandono del futbolista con sus gemelos, continúa. Y es que recientemente, la emprendedora expuso en sus redes sociales una conversación con el mediocampista nacional, en la que discuten fuertemente.

“Yo te crie a tus hijos sola, cuando venías para acá (Chile) venías a carretear, no los has criado, pudiste haber tenido a tus hijos desde los 10 años, el papito del año. Ahora que tienen 17 años te los llevas y te haces el papito del año, y ahora los andas echando“, dijo Alejandra Henríquez en la grabación, según consignó Publimetro.

Y Medel respondió: “¿No estás tan bien en Chicureo? Ya, entonces, ahora van a agarrar sus cosas y se van a ir para allá, es simple y me van a dejar las dos casas a mí. No te has hecho cargo monetariamente nunca de los gemelos. Les pago yo el colegio“.

“Acuérdate, pescas tus cosas y te vas. Y si no quieres, vamos a llamar a la policía, porque están las cosas a mi nombre“, añadió después el mediocampista del Bologna de Italia.

Tras ello, en el registro, Alejandra Henríquez insiste en sus acusaciones contra el futbolista de la selección nacional. “Dejaste acá a los chiquillos llorando. Les quitaste tu casa, hueón maricón. Antes me dabas 500 lucas, 250 lucas para cada uno“, afirmó.

La razón de por qué echó a los gemelos

Posteriormente, en el post donde subió esta grabación, Alejandra Henríquez realizó un desahogo contra Gary Medel. “Siempre teniendo que pasar humillaciones, siempre sacando en cara los viajes, la ropa cara. Como si viajar a Italia fuera divertido para ellos, y los tratan como empleados“, sostuvo.

Y finalmente, Alejandra Henríquez reveló por qué el futbolista del Bolgona echó a los gemelos de su casa: “Fue porque yo le dije que los niños me habían contado que él se iba a estar con minas, mientras dejaba a los chicos en el estacionamiento. Y eso a mí como mamá me emputeció. Pero esto jamás fue por mi suegra“.