Todo partió días atrás, cuando Alejandra Henríquez, la expareja de Gary Medel y madre de sus dos gemelos, denunció que el futbolista había dejado de cumplir como padre. Y que, incluso echó a sus hijos de su hogar. Todo esto no solo provocó más de una declaración del mismo Pitbull, sino que también su misma esposa, Cristina Morales, salió a defenderlo.

“Hicieron mierda a mis hijos. Su papá Gary Medel los echó de su propia casa, casa que una vez él les regaló para una navidad, ver a mis hijos sufrir de esta manera me parte el alma (…) Su propio padre que dice amarlos y darles todo el afecto, atención y dedicación, cosa que no fue así. Me callé por varios años, ahora ya no callaré porque se metieron con mis hijos”, fue el reclamo de Alejandra Henríquez.

“La verdad es que no me gusta nada hablar de temas familiares en público, ni muchos menos de la madre de mis hijos, porque yo cumplo con todos mis deberes (como padre)… independientemente que puedan surgir en una conversación privada”, contestó tiempo después Gary Medel, ante la acusación de su expareja, la que también expuso las pensiones que él pagaba.

La postura de los gemelos

Sin embargo, durante todo el revuelo que causaron las acusaciones de Alejandra Henríquez y las respuestas que recibió Gary Medel, nunca se conoció qué pensaban al respecto los dos hijos del seleccionado nacional. Gary Medel jr. y Alejandro Medel, ambos de 17 años, no se habían manifestado públicamente al respecto hasta este fin de semana.

“Mis monitos, por ustedes enfrento al mundo entero. No me interesa lo demás, solo nosotros. Sabemos por todo lo que hemos pasado y ya es hora de vivir la realidad, ¡y yo les creo! ¡Porque ante todo ustedes siempre estarán primero! Ya se dieron cuenta de que existen personas malas que son capaces de llenar la cabeza de mierda para alejarlos de ustedes. Pero todo acto trae su consecuencia, y ojalá no sea tarde”, escribió Alejandra Henríquez en Instagram.

Al poco rato, llegaron los comentarios de sus dos gemelos. “Te amo mucho mamá. Gracias por todo, por estar con nosotros, siempre la mejor“, comentó Gary Medel Jr. A su vez que su hermano Alejandro Medel señaló que “gracias por apoyarnos, siempre vamos a estar contigo, te amo mamá“.