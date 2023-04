Mauricio Pinilla y Gala Caldirola comparten nueva imagen mostrando su amor: “Solo tú y yo sabemos”

Salieron con todo a la luz, Gala Caldirola y Mauricio Pinilla dejaron la grande en redes tras desatar su amor públicamente.

Y es que la pareja compartió una serie de románticas fotos en sus cuentas de Instagram y gritaron su amor a los cuatro vientos con cómplices fotos que se llenaron de comentarios.

“El amor es libre y libremente te elijo”, expuso el exfutbolista con una foto besando a Gala.

Después de vivir en el anonimato durante casi un año, la pareja volvió a compartir un registro en sus redes, dedicándose tiernas palabras.

Gala y Mauricio en redes

El rostro de TVN compartió en sus historias de Instagram una nueva imagen de ambos abrazados.

La imagen, en la que se ven sonrientes, fue reportada por Gala, quien agregó “Solo tú y yo sabemos”.

Mauricio Pinilla y su presente junto a Gala Caldirola

“Es una excelente madre, una partner para todo, una mujer extremadamente cariñosa, preocupada hasta del mínimo detalle. La adoro y lo paso muy bien con ellaporque somos muy parecidos”, sostuvo Pinilla al medio citado.

“Siento que con ella he podido ser yo mismo siempre, he podido ser honesto.Nuestra relación es muy sana y respetuosa, no hay caretas”, dijo el exdelantero de Universidad de Chile.

Sobre por qué no se habían referido antes su relación, Mauricio explicó que “quisimos darnos el tiempo correcto para conocernos bien antes de tomar esta decisión. Ahora estamos seguros de que queremos intentarlo, queremos intentar ser felices“.

“Me siento pleno y sin miedo. Siento que todos tenemos el derecho de volver a empezar de nuevo y buscar la felicidad” añadió a LUN.