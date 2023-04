Mauricio Pinilla se sincera sobre su presente junto a Gala Caldirola: “Me siento pleno y sin miedo”

Durante la jornada del Viernes Santo, Mauricio Pinilla y Gala Caldirola sorprendieron a todos con la confirmación de su amor, un hecho que ya estaba entre líneas, pero del cual ninguno había hablado.

A través de su cuenta de Instagram, el exfutbolista compartió una foto de ambos besándose, acompañando el registro de un tajante y romántico mensaje: “el amor es libre y libremente te elijo Gala Caldirola… a volar”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MAURICIO PINILLA 🇨🇱 (@pinigol9)

Después el anuncio, el exdeportista conversó con Las Últimas Noticias sobre cómo se encuentra actualmente.

Mauricio Pinilla y su presente junto a Gala Caldirola

“Es una excelente madre, una partner para todo, una mujer extremadamente cariñosa, preocupada hasta del mínimo detalle. La adoro y lo paso muy bien con ella porque somos muy parecidos”, sostuvo Pinilla al medio citado.

“Siento que con ella he podido ser yo mismo siempre, he podido ser honesto. Nuestra relación es muy sana y respetuosa, no hay caretas”, dijo el exdelantero de Universidad de Chile.

Sobre por qué no se habían referido antes su relación, Mauricio explicó que “quisimos darnos el tiempo correcto para conocernos bien antes de tomar esta decisión. Ahora estamos seguros de que queremos intentarlo, queremos intentar ser felices“.

“Me siento pleno y sin miedo. Siento que todos tenemos el derecho de volver a empezar de nuevo y buscar la felicidad” añadió a LUN.