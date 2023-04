“No creeré más en el amor”: Taylor Swift y Joe Alwyn terminaron tras seis años de relación

Taylor Swift y su novio de larga data, Joe Alwyn, terminaron su relación hace un par de semanas, generando tristeza absoluta en los fanáticos de la cantante.

El medio ET reportó que la separación fue amistosa y “no fue dramática”. “La relación simplemente había terminado su curso. Por eso [Alwyn] no ha sido visto en ningún espectáculo”, dijeron.

Swift, de 33 años, se encuentra actualmente en su gira The Eras Tour, en días en que se rumorea que podría llegar a nuestro país.

La noticia del quiebre fue bastante sorpresiva para los seguidores de la artista, ya que cuando Swift lanzó su décimo álbum, Midnights, se decía que ella y Alwyn estaban muy bien y que su relación era súper fuerte.

De hecho, en redes sociales se multiplicaron los posteos incrédulos de que el romance hubiese llegado a su fin, con declaraciones del tipo “no creeré más en el amor”.

“taylor swift y joe alwyn han terminado su relación después de 6 años” pic.twitter.com/1QpUlJLEGh — strawberry shortcake (@andreasvol6_) April 8, 2023

Taylor Swift confirma que no has roto con Joe Alwyn o no creeré más en el amor pic.twitter.com/5tgh8WABTs — ‍‍ ‍ ‍ ‍‍ Son. (@kacchanzenin) April 8, 2023

Taylor Swift y Joe Alwyn, amor y música

El actor inglés, de 32 años, y la ganadora de un Grammy, de 33, siempre fueron muy reservados y raramente salían juntos en público.

La rubia comenzó a salir con el actor en 2016, y después de algunos años empezaron a colaborar musicalmente, lo que culminó con una victoria en los Premios Grammy.

Los álbumes hermanos de 2020 Folklore y Evermore incluyeron varias colaboraciones con Alwyn, que escribió varias canciones bajo el seudónimo de William Bowery. Folklore acabó llevándose a casa el Grammy 2021 al álbum del año y Evermore fue nominado al mismo galardón en la ceremonia de 2022.

Alwyn está acreditado como co-escritor en Betty y Exile de Folklore y en Champagne Problems, Coney Island y Evermore de Evermore.

Pero no solo ayudó a Taylor Swift a componer, sino que también le sirvió de inspiración en muchas canciones de amor del álbum Reputation de 2017. Gorgeous, Call It What You Want y Delicate están inspiradas en Alwyn y la relación discreta de la pareja.