¿Taylor Swift en Chile? Medio argentino asegura visita de la cantante al país

Nuevamente los rumores de la llegada de la superestrella internacional, Taylor Swift, a Chile, han llenado las redes sociales, esto, luego que medios internacionales afirmara que la cantante estadounidense visitará Latinoamérica, incluyendo el país.

El pasado 1 de noviembre del 2022, la intérprete de Red, después de una serie de especulaciones, anunció que se embarcará este 2023 en una gira de carácter mundial: The Eras Tour.

“Estoy encantada de anunciar mi próximo tour: Taylor Swift | The Eras Tour, un viaje a través de las eras musicales de mi carrera (pasado y presente). La primera parte del tour será en estadios por todo Estados Unidos, con algunas fechas internacionales que serán anunciadas tan pronto como podamos” escribió en su cuenta de Instagram Taylor Swift, generando una ola de especulaciones respecto a si esta gira llegaría a Chile.

Un show cada vez más cerca

Si bien ya han pasado más de dos meses desde el anunció de la 11 veces ganadora del Grammy, hoy la llegada de la diva del pop al país estaría más cerca, o por lo menos así lo expuso un medio argentino.

En concreto, el diario El Día publicó que Taylor Swift, después de sus dos shows en La Plata, previstos para el 6 y el 8 de octubre, continuará sus presentaciones Brasil, para luego realizar al menos un show en Chile, en fechas cercanas a las trasandinas.

Ahora solo falta esperar que la intérprete de You belong with confirme si se presentará por primera vez en país o no, pero lo que es seguro, que las y los swifties chilenos no pierden la fe.