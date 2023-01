“Has sido muy valiente”: Lady Gaga envía su apoyo a Taylor Swift tras hablar sobre su trastorno alimenticio

Durante la jornada de ayer lunes, la cantante estadounidense Lady Gaga reaccionó a un registro publicado en TikTok correspondiente a un extracto del documental “Miss Americana” de Taylor Swift, donde la cantante de “Shake it Off “explicaba los trastornos alimenticios que tuvo en un periodo de su vida.

Lady Gaga, a través de un comentario en la publicación del video, mostró su apoyo a las declaraciones que hizo Taylor frente a las cámaras en el rodaje del registro audiovisual que está disponible en Netflix.

El video compartido en la plataforma de TikTok fue subido por una cuenta de una usuaria swiftie. Allí, Taylor explica haber sentido siempre una presión por cumplir con ciertos “estándares de belleza”. Lo que le produjo serios trastornos alimentarios durante gran parte de su vida.

En el extracto, Swift expresa que parte de lo que sufrió se debió a que “siempre hay un estándar de belleza que no cumples, porque si eres lo suficientemente delgada no tienes el culo que todo el mundo quiere, pero si tienes el suficiente peso como para tener culo tu estómago no es lo suficientemente plano”.

Además, en la misma instancia, la artista manifestó que “soy mucho más feliz como soy ahora… ya no me importa tanto si alguien señala que he ganado peso, simplemente es algo que hace que mi vida sea mejor. El hecho de que, ya sabes, sea una talla seis en lugar de una doble cero. Quiero decir, mi cuerpo no debía ser así, simplemente era capaz de entenderlo en ese momento”.

La reacción de Lady Gaga

Tras visualizar el video en TikTok publicado por la cuenta “@angclswift” cuyo subtítulo era “Esta escena siempre me rompe el corazón”, Lady Gaga mostró su apoyo a las declaraciones de Taylor mediante un comentario a la publicación.

“Ha sido muy valiente todo lo que has dicho, wow”, fueron las palabras de apoyo que Lady Gaga comentó en el video. El comentario de la cantante cuenta con más de 20 mil me gusta, mientras que el video ya supera las 500 mil visitas.

Revisa aquí el video: