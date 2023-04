“Tiene un humor muy particular”: Millaray Viera habla de su experiencia de trabajo con Antonio Banderas

Millaray Viera estuvo recientemente en Buenos días a todos, donde habló de su experiencia como rostro global del perfume de Antonio Banderas. En conversación con Eduardo Fuentes, la actriz y presentadora televisiva contó cómo se dio todo, además de que también dio a conocer cómo es el actor español en persona.

“Todavía no me lo explico. De hecho, cuando me llamaron, pensaba que me estaban agarrando para el leseo. Me estaban llamando para una campaña que iba a salir en todo el mundo y al lado de Antonio Banderas y de Mario Casas. Y claro, yo soy Marilyn Monroe, ¿no?“, dijo entre risas Millaray Viera al comienzo, cuando se le consultó sobre su nuevo trabajo.

“¿Por qué me iba a pasar algo así a mí? Le puede pasar a cualquiera, digamos. Así que, ha sido una experiencia increíble, que está recién comenzando. Es una relación que va a ser larga. Una relación con Antonio Banderas larguísima“, añadió después.

Tras ello, la exconductora de Sabingo reveló que pronto volverá a España. “Lo que pasa es que son hartas campañas. Es una relación de al menos dos años. Entonces, ya tenemos hartas campañas grabadas. Está todo hecho a nivel de fotos, a nivel de relaciones públicas… Y viajo, ahora de nuevo, en un mes más, a reunirme con Antonio. Esta vez en Madrid“, afirmó.

Cómo es trabajar con Antonio Banderas y Mario Casas

Más adelante, Millaray Viera fue consultada sobre Antonio Banderas y acerca de cómo ha sido compartir sesiones de fotos con él. “Está bastante bien. Está estupendo. Se ve joven. Tiene 63 años, pero impecable. A mí me llamó poderosamente la atención. Y la verdad, es que además es un amor“, sostuvo.

“Es demasiado, demasiado buena onda. Es generoso, es muy fácil trabajar con él (…) Es muy extrovertido. Siempre tirando la talla. Tiene un humor muy particular, como bien negrillo. Súper buena onda”, complementó.

Finalmente, también se refirió a su relación en el trabajo con Mario Casas, otro conocido actor español que es parte de la campaña y sobre quien Millaray Viera señaló que es “igual de adorable, como sencillo y todo, pero más para adentro. Es más introvertido. Es piolita, pero muy muy dulce también“.