“Fui elegida para ser rostro global”: Millaray Viera revela que está en un nuevo proyecto junto a un actor de talla internacional

Ha pasado casi un mes desde que se supo por última vez de Millaray Viera. La exconductora de Yo soy y Sabingo, ha mantenido en silencio sus proyectos tras su salida de Chilevisión. Sin embargo, esto cambió recientemente, debido a que la también actriz dio a conocer la razón de sus viajes a Barcelona, en España, donde ha compartido con actores y personalidades de fama internacional.

Previamente, durante la Gala del Festival de Viña del Mar 2023, Millaray Viera adelantó lo que se venía para su futuro. “Se vienen proyectos, pero todavía no lo puedo contar. Ahora, es cosa de semanas, se van a enterar muy pronto. Y también estoy trabajando en algunas cosas fuera de Chile, también se van a enterar en cosas de semanas“, dijo en conversación con AR13.

Instancia, en la que la actriz incluso señaló que le gustaría seguir en la televisión y en un programa en el que no pierda “terreno, el estar en contacto con la gente. Pero a la vez ser presentadora y trabajar en programas estar en estelares que me entretiene mucho, sobre todo cuando son de música”.

“Mis queridos…”

Así, tuvo que pasar varias semanas, para que a través de una publicación en Instagram, la exconductora de CHV revelara uno de sus proyectos. “¡Por fin puedo develar el porqué de mis viajes a Barcelona! Fui elegida para ser rostro global, junto a dos mujeres increíbles, del nuevo perfume de Banderas. Hace mucho tiempo que quería compartir con ustedes esta noticia que me hace muy feliz y me honra como no imaginan”, expuso.

“Mi amor a la distancia para mis queridos Antonio Banderas y Mario Casas y para mis amigas Agatha y Steff. Todos ellos mis compañeros en esta aventura que recién comienza. Qué fortuna trabajar con tan hermosa energía alrededor”, añadió Millaray Viera finalmente.