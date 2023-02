El potente descargo de Naya Fácil tras drástico cambio de look: “Aprendan a abrir sus mentes”

Durante la jornada de este sábado, Naya Fácil sorprendió a sus seguidores en las redes con un drástico cambio de imagen

Y es que la influencer impactó al lucir unas trenzas gruesas y de color rubio, las que no pasaron desapercibidas, incluso, provocando memes por parte de la comunidad cibernética, específicamente en Twitter.

Quién le puso un sujetador de cortinas a la Naya Fácil?😭 pic.twitter.com/3GIAhbf6sM — Pusilánime desconocido (@knownpusilanime) February 26, 2023

El nuevo look de la naya facil me recordó esto pic.twitter.com/3kmWiWXwFi — Midnights✨ (@cataswiftie17) February 25, 2023

Cómo xuxa nadie le va a decir que se ve pésimo además esas trensas son horribles!!! Pobresita ni la hermana/Nana le es sincera #nayafacil #Naya jajaja jajaja pic.twitter.com/iil46zFiC9 — fechi Fernanda (@fechifernanda) February 25, 2023

La defensa de la influencer

Con respecto a las imágenes de burla, Naya entregó potente defensa, todo esto a través de un video que compartió en sus historias de Instagram.

“Yo comencé a revisar Twitter de ahora en adelante y veo que la mayoría me pela en Twitter, y hue.. a mi me gusta como me quedó el look, de verdad que sí, no pueden ser porque es algo que a mi me gusta”, partió diciendo Naya.

“Además que no me gustan las trenzas delgaditas porque todas se hacen las trenzas delgaditas y una debe marcar la diferencia. Las chicas (de la peluquería) me la ofrecieron, pero literal que niña que yo veo tiene esas trenzas, yo quería unas más distintas que el resto”, indicó.

Asimismo, Naya explicó que cuando fue a la peluquería le dieron a elegir el tipo de trenza, y ella decidió por el realizado. “¿Saben cuál es el problema del chileno? El chileno piensa que porque todas las demás niñas andan con lo mismo se ve bien, y nadie anda con estas trenzas”, explicó.

“Todos critican, ‘ay, pero cómo anda con eso, mira como se ve’. Lo mismo que alguna niña que se atreva a usar un vestido más cortito o un short a mitad de cachete, dicen ‘ay, cómo anda así’. Hue.. aprendan a respetar chiquillos, aprendan a abrir sus mentes”, dijo.

En tanto, la joven reveló que “¿si me gusta llamar la atención? Me encanta, donde llegó, actitud, gente, actitud”.

“Este fue uno de los motivos por los que yo me atreví a hacerme este tipo de trenza porque yo en menos de 7 días me voy a fuera de Chile, me voy con este tremendo look porque afuera tienen pensamientos más liberales, aunque menos mal que a mi no me afectan los comentarios porque si no estaría mal”, sentenció Naya.