Gianfranco Marcone entregó detalles sobre millonaria inversión en paneles solares: “No pagué nada en la cuenta de luz”

Gianfranco Marcone confesó que tiene ocho paneles solares instalados en su casa, la que se encuentra en Huechuraba. ¿Su propósito?: disminuir la cuenta de la luz, así como también ayudar al medioambiente.

“Quise aportar con mi grano de arena. En 2021 calculé mi huella de carbono como persona y la idea es que cada vez sea más pequeña hasta llegar a ser carbono neutral. Dentro de eso he seguido prácticas como reciclar, compostar y usar energía solar”, señaló el profesional al LUN.

Al medio el profesional explicó que instaló un sistema de energía solar tipo “on grid”, el cual no cuenta con batería, por lo que no puede guardar durante la noche. En tanto, Gianfranco explicó que cuando genera más energía de la que usualmente consume, sobre todo en verano, procede a vendérsela a Enel.

“Por eso en verano no pagué nada en la cuenta de luz. Me salió cero. Y ahora me llegó una boleta de $30.000, que debe haber sido un remanente de lo que vendí en el verano”, dijo.

La experiencia de Gianfranco Marcone con los paneles solares

Así, el meteorólogo entregó algunos detalles de cómo ha sido su experiencia con los paneles solares.

“Hay que estar pendiente, no es llegar y ponerlos (…) Hay que limpiarlos, es igual que el compostaje, si los dejas botados se llenan de moscas o ratones”, explicó.

“Semana por medio los limpio. Les tiro un poco de agua y con un limpiador con mago les quito el polvo. Mientras más polvo tengan, menos eficiente es el panel”, añadió.

En tanto, Marcone reveló que realizó una inversión de 4 millones de pesos en los ochos módulos y los instaló en el techo de la logia que tiene junto a su casa.

Asimismo, considerando la recuperación del dinero gastado inicialmente, Gianfranco dijo que “me dijeron que de 8 a 10 años se puede recuperar, creo que deben andar en ese rango por cómo se han comprado”.