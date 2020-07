Gianfranco Marcone, el meteorólogo de Canal 13 que debuta como escritor con cuento infantil: “Siempre tuve la inquietud”

“Consume y Consciente” es el nombre del cuento infantil que marca el debut como escritor de Gianfranco Marcone, meteorólogo de Canal 13. Lanzado la semana pasada, cuenta la historia de dos niños preocupados por el medio ambiente y el cambio climático, y que “pretenden cambiar el mundo juntos. De hecho al final van a hablar con el Presidente para pedirle ayuda para salvar el planeta”, según contó Marcone en conversación con Ciudadano ADN.

Acercarse a estos temas desde la literatura infantil es, para Marcone, una estrategia que considera que los niños son “súper conscientes” del tema, y que permite “bajar los conceptos de forma correcta y llevar a sus padres y abuelos, que nos cuesta más, a instalar hábitos sustentables”.

“El mundo agota sus recursos. Chile agotó en mayo sus recursos naturales para 2020”, advirtió el meteorólogo, preocupado por sentir que estamos en un “país consumista. Botamos todo, decimos esto no sirve, para qué si es viejo, cuando quizás reparado o refaccionado puede funcionar igual”.

Los dos niños protagonistas del cuento, y que le dan su título, son definidos así por el autor: “Uno es consumista de una fruta madre, su familia también. Y el otro es consciente, su madre es Recicla Dora, y ambos tratan de que Consume termine siendo un poco más consciente”. El relato contó con la asesoría de expertos en medio ambiente para una mayor exactitud en el uso de conceptos vinculados al tema.

Cambios y nuevas inquietudes

Marcone lanza este texto en un año de cambios profesionales, que lo vio debutar como meteorólogo en Canal 13. Su balance, hasta ahora, es positivo. “Estoy agradecido, ha sido harto bueno pese a todo lo que está pasando a nivel país y mundial. Laboralmente fue un cambio súper positivo, siempre he pensado que los cambios son positivos y que nunca estás en la cima de la montaña porque después tienes que bajar. Estoy súper feliz y contento con los equipos que tengo, tanto en el departamento de Prensa como en Bienvenidos, espero quedarme ahí mucho tiempo”, expresó sobre un cambio que significó un curioso enroque con la exmeteoróloga de esa estación, Michelle Adam, hoy parte de Mega, canal donde partió Marcone. “Una cosa sucedió primero y otra después, pero se vio como eso, como un cambio de cartera”.

Su labor no ha sido fácil en el marco de la crisis sanitaria. “Me ha tocado desde el inicio de la pandemia ir a trabajar, sobre todo en las mañanas. Y cuando llovió harto me quedé en el canal todo el día. Pero allá han tomado todas medidas de resguardo”, cuenta Marcone, agregando que “en mi casa soy el único que sale y cuando llego me tiran un balde de cloro. No veo a mis padres hace 4 meses, ojalá ya pronto podamos volver a abrazarnos”.

La faceta como escritor del meteorólogo parece tener un factor hereditario. Según contó, “mi abuelo era periodista en Antofagasta y escribió un libro. Guillermo Marcone Vera, no lo conocí porque murió en 1971, pero siempre tuve la idea de repetir la historia. Quizás de ahí viene la habilidad para las comunicaciones, yo no soy periodista soy meteorólogo, pero siempre tuve la inquietud”.

Entre las curiosidades de la edición de “Consume y Consciente” se cuentan ilustraciones de los personajes hechas de plasticina. “Es un trabajo espectacular, hacerlo y luego fotografiarlo”, aseguró, al tiempo que adelantó que todos esos elementos podrían seguir en nuevas ediciones. “La idea es sacar una saga de Consumo y Consciente, mostrando distintas etapas y entregando a los niños distintos conceptos de cuidado del medio ambiente”. Los personajes, adelantó, “terminan el libro casi agarrándose la cabeza y preguntándose por qué tenemos la culpa de todo. Pero es la cultura que hemos creado. El ser humano es la única raza que genera basura”.

Por eso, a Marcone le preocupa la situación actual, donde las intensas lluvias, aseguró, no son suficientes. “No es un año bueno. Si nos vamos a los últimos 14 años éste es el mejor, porque desde el 2006 que no teníamos precipitación importante en la zona central, pero según los últimos 30 años, estamos un 20 o 30% más bajos”, explicó. Pero también hay un lado positivo del balance: “Tenemos nieve y han aumentado los embalses”.

Junto a esto, el meteorólogo disipó mitos sobre los efectos que el confinamiento ha tenido en el medio ambiente. “Muchos dicen listo, estamos encerrados 3-4 meses y se acabó el cambio climático, y no es así. Hace 2 semanas se dio el punto más alto de gas de efecto invernadero. Estamos con el peak más alto y eso que estamos encerrados. 4, 5 o 6 meses de encierro no van a superar un problema que llevamos 150 años, desde la Revolución Industrial”, aseguró.

“Por un tema de pandemia”, “Consume y Consciente” no está todavía en las librerías, pero por ahora puede encontrarse en formato digital en Amazon. “Idealmente comprarlo digital, si lo vas a comprar en papel perfecto, pero guárdalo”, planteó Marcone. También puede encontrarse en el Instagram de Capitán Planeta Chile, tienda de productos sustentables.