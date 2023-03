“Estar gorda está de moda”: Cecilia Bolocco desata ola de críticas en redes sociales por nuevo comentario sobre el peso

La ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, se ha convertido nuevamente en el blanco de críticas en redes sociales tras emitir un nuevo comentario referente al peso, esta vez, afirmando que “estar gorda está de moda”.

El pasado miércoles, la diseñadora volvió a realizar un live de Instagram, luego de estar un tiempo alejada del mundo digital, en donde, entre otras cosas, reveló estar atravesando un complejo momento de salud, a causa de una neutropenia.

Pero si bien la creativa levantó preocupación por su estado de salud, un nuevo comentario sobre el peso provocó lluvia de críticas a la comunicadora.

Todo comenzó cuando la diseñadora de modas, como ya es costumbre, mostraba a sus seguidores y seguidoras parte de su nueva colección de su línea.

Así las cosas, la blonda comenzó a mostrar una camisa, relató su experiencia durante vacaciones, confesando que había subido de peso.

“La camisa es larga, uno se la puede poner adentro, tiene múltiples usos (…) engordé un poquito, pero como estar gorda está de moda. O no sé si es eso, pero yo estoy feliz”, expuso la ex Miss Universo.

Tras estos dichos, los cibernautas no esperaron y cuestionaron con todo a Cecilia Bolocco, quien no es primera vez que se ve en el ojo del huracán a causa de comentarios sobre el peso.

Recordemos que en diciembre del 2022, la exanimadora de “Viva el Lunes” fue duramente criticada por sus comentarios respecto a las tallas grandes, hecho que incluso la llevó a pedir perdón.

Creo q le ponen mucho color, su mundo es así no hay gente gorda, es muy mal visto en su círculo y estoy segura q es gordofobica es como pasivo agresiva c el tema 😆 pero da risa la vdd, la q se ofenda no debería seguirla menos como referente (del 1974). #CeciliaBolocco https://t.co/NlWVpdh1kF

— CarpeDiem (@Janupla) March 30, 2023