“No tengo fecha de regreso aún”: Claudia Conserva aclara el avance de su tratamiento contra el cáncer

Había pasado mucho tiempo desde que no se sabía acerca del estado de salud de Claudia Conserva. La actriz y exconductora de diferentes programas en canales como Chilevisión, Canal 13, TVN y La Red, se encuentra bajo un complejo tratamiento producto de su cáncer de mama. Lo que, a su vez, la ha motivado a alejarse de los medios masivos.

Sin embargo, de vez en cuando, ella misma o sus cercanos, a través de breves entrevistas, sus programas o sus redes sociales, han actualizado sobre su tratamiento ante esta dura enfermedad. Tal como fue el caso de Juan Carlos “Pollo” Valdivia, quien habló con ADN y contó que su esposa está “recuperándose, gracias por tu preocupación”.

Y recientemente, fue la misma Claudia Conserva la que habló con Publimetro y aprovechó de desmentir algunos rumores que señalaban que iba a volver pronto a la televisión. “Sigo en tratamiento y no tengo fecha de regreso aún. Me han llamado de varios medios por esa información, pero no es así“, afirmó.

Las actualizaciones de salud previas

Anteriormente, el año 2022, a través de una publicación, la conductora de Milf, reveló que incluso llegó a tener covid. “Con anemia, débil y sin defensas, peleando contra Godzilla, se sumó King Kong disfrazado de covid… Ya pasó, sentí miedo, pero no me detuvo. Que nunca los inmovilice el miedo, es normal sentirlo, instintivo. Avancen con él“, expuso.

“King Kong es parte del recuerdo, fue hace algunas semanas y se retiró derrotado. A Godzilla le sigo dando la pelea. Gracias por la preocupación. Cuídense y háganse sus chequeos, un diagnóstico de cáncer a tiempo tiene buen pronóstico“, añadió después.

Finalmente, en enero de este año, para el cumpleaños número 49 de Claudia Conserva, Juan Carlos Valdivia dio a conocer como ella se encontraba. “El año pasado fue particularmente complejo, difícil, el tratamiento sigue su curso y su camino. Y la Claudia ha tenido la entereza y la valentía, y sobre todo, la disciplina para enfrentar un tratamiento tan invasivo, tan doloroso y tan complejo en lo físico y lo emocional“, cerró.