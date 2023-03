Antonella Muñoz es una de las candidatas para participar en el nuevo reality de Chilevisión, Gran Hermano. La trabajadora social, que se hizo conocida por su romance con Iván Cabrera y su posterior denuncia por violencia intrafamiliar, subió un video en el que entregó detalles sobre el proceso y también acerca de sus razones para postular a este nuevo proyecto de la señal televisiva.

“Ya que agarré un poco más de confianza quería contarles un secreto que quiero que sepan que postulé al reality Gran Hermano. Así que si en algún momento sale mi casting en el Gran Hermano, quiero que me apoyen y que le den likes. Y eso“, contó Antonella Muñoz.

“Estoy super contenta. Me quiero postular a ese reality para ganarme el premio y comprarme una casa rodante para irme a viajar por el mundo. Así que, si les aparece… No sé cómo se llama esa hueá, que aparece como publicidad, ustedes le dan like“, complementó enseguida.

Antonella anuncia su postulación a reality Gran Hermano de CHV pic.twitter.com/AB0MVlp7eS — Nicole Villanueva (@strawbrryflds_) March 20, 2023

Su denuncia y el arresto de Iván Cabrera

Fue hace casi dos meses, que Iván “Potro” Cabrera fue detenido, luego de ser encontrado en flagrancia por efectivos policiales al ser estos contactados por su entonces pareja, Antonella Muñoz. La trabajadora social acusó que el bailarín le ocasionó lesiones leves, y por ello, el exchico Yingo y Rojo pasó a segundo control de detención en la subcomisaría de Providencia.

Vale recordar, que previamente, en el año 2021, Antonella Muñoz también denunció a Iván Cabrera por abuso psicológico y sexual, sin embargo, después se retractó y ofreció disculpas públicas. De hecho, pasado cierto tiempo, volvió a pololear con el bailarín, ocasionándose ahí la detención de este último, luego de que ella contactara Carabineros donde acusó ser víctima de violencia intrafamiliar.

Ante esta situación, Iván Cabrera se defendió con largos videos en su cuenta en Instagram. “Estoy tranquilo con mi persona, porque sé perfectamente que es lo que he hecho. Y justamente dejar claro que siempre tiene que haber dos verdades. No estoy detenido, hice todo el proceso como correspondía. No tenía antecedentes previos“, dijo tras su arresto.

“Me voy a mantener con la cabeza en alto. No puedo andar por la vida escondiéndome si no he cometido ningún delito. Y tampoco dar y dar explicaciones (…) Yo, mi familia, mis amigos y mi gente, saben quien soy, y con eso me quedo tranquilo“, añadió después.