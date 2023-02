Fue en la mañana del domingo 5 de febrero, cuando Carabineros de Providencia acudió al domicilio de Iván “Potro” Cabrera, para detenerlo tras presuntamente ocasionar lesiones leves en su pareja Antonella Muñoz. El exbailarín de Yingo y Rojo fue arrestado y pasó a segundo control de detención.

Según consignó Glamorama, los efectivos policiales detuvieron en flagrancia al bailarín de 39 de años y tras ello lo trasladaron hasta la subcomisaría de Providencia. A raíz de la situación, se decretaron medidas cautelares.

Frente a estos hechos, horas después, Iván Cabrera utilizó su cuenta en Instagram para dar su versión sobre lo ocurrido. Instancia en la que recordó cuando Antonella en el año 2021 lo acusó por su abuso psicológico y sexual, y después se retractó y ofreció disculpas públicas.

La versión de Iván Cabrera

“Antes que se acabara este día, quería aprovechar esta instancia para poder también explayarme con mi verdad. Donde me imagino que, más de alguien considera que en este tipo de situaciones siempre hay dos verdades“, dijo Iván Cabrera al comienzo.

Luego, el exbailarín de Rojo, agregó: “Todo el mundo se enteró de que volví con Antonella (Muñoz). Y todo el mundo, desde mi familia, amigos y ustedes, se sorprendieron y me preguntaban cómo era posible que haya vuelto con ella después de todo lo que ella me hizo y la compleja situación”.

“En esta situaciones de pareja somos nosotros quienes sabemos realmente que es lo que pasa. Somos nosotros los que de una manera supimos lo que era tocar fondo con la situación. Luego de eso, un sinfín de cosas”, añadió después.

Tras ello, explicó como se dio su reconciliación con Antonella. “Luego de que Antonella emite este comentario y esta acusación gravísima en mi contra, ella también tuvo otro gesto que fue reivindicarse. Y comentar que todo lo que había dicho, era falso. Y yo, sinceramente, lo súper consideré. Lo sentí muy valiente, sabiendo que todo el mundo se le iba a ir encima“, afirmó.

“Ella me pedió que nunca le diera la espalda. Y nunca lo hice, hasta el día de hoy. La acompañé en todos en sus procesos, la acompañé que se recuperara emocionalmente, sentimentalmente, en todas las situaciones”, complementó enseguida.

Volvió a pololear con Antonella Muñoz

Más adelante, Cabrera contó como volvieron a empezar su relación. “Y a medida que fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de que comenzó a aparecer nuevamente la Antonella de la cual yo me había enamorado y dije, al tiempo: ‘¿Por qué no dar una posibilidad? ¿Por qué no permitirnos comenzar de nuevo?’ Sabiendo que nuestra historia había sido muy linda. Nunca con problemas ni nada“, expuso.

“Lo tomamos en serio, y por amor lo digo, aunque mucha gente se ría (…) Ese amor siento yo. Yo lo siento acá dentro. Ella lo siente allá dentro. Ninguno de ustedes lo puede saber, porque es nuestra historia“, adicionó.

“Todas las cosas se exacerban”

Hasta que, el exbailarín de Yingo se refirió a su detención el domingo 5 de febrero. “Volvimos. Pero cuando ocurren situaciones que tú vuelves a cometer excesos, en donde no estás con tus cinco sentidos, obviamente todas las cosas se exacerban. Y quedan grandes episodios negativos“, aseguró.

“Por ende, todo lo sucedido en esta madrugada es algo obviamente complejo para mí. Porque también hay gente que está detrás de mí, y que sufre (…) Es difícil que tu gente, la que te conoce, tus amigos los que te conocen, tengan la impotencia de decir, ‘chuta, lo que se está hablando de Iván no es cierto. Iván no es así, es un compadre buena onda, respetuoso’“, prosiguió.

Posteriormente, el bailarín insistió en su defensa. “Entonces ese soy yo. Y por lo mismo, con mayor razón, a mi pareja siempre le voy a sacar lo mejor. Y fue lo que me dediqué a hacer con ella. Apoyarla, empujarla, hacerle vez que era capaz de ser cada vez mejor en todos los sentidos (…) Hasta el día de hoy“, manifestó.

“Me voy a mantener con la cabeza en alto”

Minutos después, Cabrera señaló que “estoy tranquilo con mi persona, porque sé perfectamente que es lo que he hecho. Y justamente dejar claro que siempre tiene que haber dos verdades. No estoy detenido, hice todo el proceso como correspondía. No tenía antecedentes previos“.

Finalmente, Iván Cabrera indicó que está confiado y seguro de su inocencia. “Me voy a mantener con la cabeza en alto. No puedo andar por la vida escondiéndome si no he cometido ningún delito. Y tampoco dar y dar explicaciones (…) Yo, mi familia, mis amigos y mi gente, saben quien soy, y con eso me quedo tranquilo“, cerró.