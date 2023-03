“Partiendo estos 31 rodeada de amor”: Kika Silva celebra su cumpleaños junto a Gonzalo Valenzuela

Este fin de semana, Kika Silva cumplió 31 años. La modelo y conductora televisiva celebró su cumpleaños junto a Gonzalo Valenzuela en una paradisiaca playa en Brasil, donde sacó diferentes fotografías de su festejo. Con comidas típicas del país sudamericano, la exReina del Festival de Viña del Mar disfrutó el aniversario de su natalicio con el actor a su lado en todo momento.

“Fin de semana cumpleañero lleno de celebraciones improvisadas y de mucho amor. Muchas gracias a mis amigos, a mi familia y a todos ustedes por su cariño y buena onda, eternamente agradecida. Partiendo estos 31 rodeada de amor y con mucha energía para lo que se viene. ¡Buen domingo!“, escribió Kika Silva en Instagram, donde subió las imágenes de su viaje y celebración junto Valenzuela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kika Silva (@kikasilvas)

Horas antes, Valenzuela había confirmado su romance

Previamente, un poco antes de que ambos viajaran, Gonzalo Valenzuela confirmó su relación con Kika Silva en Podemos Hablar. “Sí, lo hemos pasado muy bien. Era conocida, pero nunca habíamos hablado“, comentó el actor en el programa de Chilevisión, donde llegó junto a la modelo y expanelista de Bienvenidos.

“Estoy muy bien, muy contento, estoy con una tremenda persona. No hay que ponerle nombre. Estamos ahí pasándolo muy bien. Es una bellísima persona y es un muy lindo momento en el que hay que disfrutarlo, hay que vivir el presente“, añadió después, quien más tarde emprendió viaje junto a Kika Silva a Brasil, donde llevaron a cabo la celebración de su cumpleaños.

Anteriormente, en el programa Zona de Estrellas, incluso Daniela Aránguiz especuló con que Gonzalo Valenzuela y Kika Silva estaban viviendo juntos en Maitencillo. “A mí me contaron que están viviendo juntos en Maitencillo (…) No lo puedo afirmar 100% (…) Me contaron que la Kika viviría con los papás, y no quiere vivir más con ellos. Y se estaría quedando en la casa de Gonzalo en Maitencillo“, expuso.