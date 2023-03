Gonzalo Valenzuela confirma que tiene una relación con Kika Silva: llegaron juntos al set de “Podemos Hablar”

En la noche de este viernes 17 de marzo, se transmitirá un nuevo episodio de Podemos Hablar. En el programa de Chilevisión conducido por Jean Philippe Cretton, los invitados que se lucirán con sus historias y anécdotas serán la periodista Mirna Schindler, la modelo Gissella Gallardo, el diputado Andrés Longton y el actor Gonzalo Valenzuela.

Será esta último quien protagonizará uno de los momentos clímax de la noche. Y es que el actor que saltó a la fama por su papel en Machos, hablará de su vida sentimental. Esto a raíz, de que en el último tiempo, y por sobre todo tras su papel como jurado en el Festival de Viña del Mar 2023, a Valenzuela se le ha vinculado con la modelo y presentadora televisiva Kika Silva.

Gonzalo Valenzuela estuvo junto a Kika Silva en CHV

En un adelanto del episodio que se emitirá este viernes 17 de marzo, Gonzalo Valenzuela aseguró que se encuentra contento y además se refirió a lo bien que lo pasó como integrante del jurado en Viña 2023. “Estoy feliz, cómo no voy a estar feliz“, afirmó. Lo que no mostró el adelanto, es cuando el actor comenta acerca de qué tipo de relación tiene con Kika Silva.

Al consultar a Chilevisión sobre si Gonzalo Valenzuela llegó junto a Kika Silva al set de Podemos Hablar, desde el canal confirmaron a ADN que a ambos se les vio juntos en su arribo a la señal televisiva y también durante su estadía en el estudio de grabación del programa. Todo esto como una clara señal de que hay un romance entre los dos.

De hecho, incluso en el set, Valenzuela le hizo una broma a la modelo. Y más tarde, durante la grabación del episodio, confirmó que tiene una relación con ella.

Sin olvidar, que en el último episodio de Zona de Estrellas, Daniela Aranguiz contó que “a mí me contaron que están viviendo juntos en Maitencillo (…) No lo puedo afirmar 100% (…) Me contaron que la Kika viviría con los papás, y no quiere vivir más con ellos. Y se estaría quedando en la casa de Gonzalo en Maitencillo“.