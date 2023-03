“La vida no es ‘Yingo’, supéralo”: Yadranka Tomic insiste con su funa a Karol Lucero y da más detalles

Tras que la modelo Yadranka Tomic y la actriz Andrea Zuckermann funaron a Karol Lucero por ser infiel a su comprometida, él respondió de diferentes maneras, en las que negó que lo que se le acusa sea cierto. “Nuestra vida continúa de igual manera, he pasado por este 10 veces antes y Fran ni pesca, así que todo bien“, incluso llegó a comentar en una publicación en Instagram.

Después de ello, y más al ver las críticas que recibía de los seguidores del exchico Yingo, Yadranka volvió a arremeter. “Ya que mucha gente me está re puteando, creo que es bueno aclarar. Este personaje hace mucho tiempo me está mirando la historias, qué sé yo, pero bueno, eso da lo mismo. Porque igual, ver una historia, no es nada malo, creo yo, desde su cuenta oficial”, afirmó.

“El día que hice este tema de preguntas, este personaje me mira las historias, desde su cuenta oficial. Pasan, no sé, cinco minutos y me habla de esta cuenta. Escribiéndome como, ‘oye, recuerdas esto y lo otro’, que sí, lo recuerdo, porque esto no fue publicado. No fue publicada la foto y… ¿Cómo lo digo?”, añadió.

“Me da lata que meta a mi familia”

Luego, la modelo prosiguió con su relato. “Me habla desde una cuenta secundaria en la que antes ocupaba su rostro, que antes ocupaba para una rifa de un auto. Que salió en todos los portales que él rifaba su auto, una cosa así. Y bueno, tenía el link, tenía todo, me estaba dando algunas pistas, donde hablaba de mi sobrino. Y esto es muy privado, ya que él conoció a mi sobrino cuando él tenía unos 3 o 4 años“, contó.

“Lamentablemente, me da lata que meta a mi familia, me diga que por favor, le prometa por mi sobrino, que tanto adoro, ser discreta, que por favor, que esto no se haga público y que estaba manteniendo una vida muy tranquila y que necesita una dosis de adrenalina. Y bueno, que quiere hacer locuras y que quiere ver mi postura”, complementó después.

“No voy a meterme en una relación”

Más adelante, Yadranka expuso las muchas veces que el exconductor de Mega insistió con que tuvieran una aventura. “Mandó eso, yo creo que unas ocho veces. Y yo siempre le decía, ¿por qué no me escribes desde tu cuenta oficial?’. Me decía, ‘no, es que tengo miedo, tú sabes que tengo pareja’“, atestiguó.

“No sé lo que piensa este personaje, ¿qué yo le voy a aceptar una salida, vernos, estar piola, callada, más encima que se va a casar? Onda, no sé, dos dedos de frente. No voy a meterme en una relación… Es que no, de verdad me molestó mucho la situación“, adicionó.

Posteriormente, la también influencer hizo más cuestionamientos. “Y más me molesta, porque hace años atrás, él mismo habló para que me despidieran en un trabajo. Entonces, me molesta que este personaje cierra las puertas a una persona hace años atrás y después vuelve como si nada a escribir ese tipo de tonteras. Casi pensando que yo soy una mina para el rato. Una aventura de vez en cuando“, reclamó.

Enseguida, agregó: “De verdad me da mucha rabia, mucha frustración este tipo de hombres. Por eso es, amiga date cuenta, que este personaje nunca va a cambiar“.

“Se hace el desentendido”

Minutos después, Yadranka reveló la conversación que tuvo con Karol Lucero después de funarlo. “Y bueno, para terminar el tema, se hace el desentendido, que casi esa no es su cuenta. Y después, cuando le digo, ‘oye, ya en serio, ya tú sabes que es muy fácil averiguar de quién es la cuenta’ en Instagram y qué sé yo’. Y me dice, ‘ya, da igual’“, sostuvo.

“Como ya aceptando todo y pidiéndome disculpas, y que si en algún momento del pasado hizo algo malo, que lo disculpe. Yo no puedo disculpar a una persona que es tan cara de raja. No, chao, en serio es como terrible“, añadió.

Sin olvidar, que esta modelo exMiss Chile aseguró que quedó muy enojada tras que Karol Lucero mencionara a su sobrino. “Y más encima, me molesta que haya metido a mi sobrino, porque no tiene por qué meterse con mi sobrino. Onda, es mi bebé, es mi chiquitito, y no tiene por qué estar en boca de un hueón que ni siquiera fue especial en mi vida. Entonces, eso me molesta mucho”, manifestó.

“Y más encima es un hueón infiel. Que demuestra que se va a casar, que no sé, que va a ser el más feliz del mundo. Hueón, basta, deja de hacer ese teatro. Me carga“, remató en la seguidilla de videos que subió a sus stories.

“Ahora estoy en mi derecho de hablar”

Tiempo después, subió un texto donde sumó más detalles a su funa. “Me buscó insistentemente siendo menor de edad. Siempre dije lo que a él le convenía para no dañar su imagen. Luego se aburrió y habló para que me sacaran del trabajo. Ahora estoy en mi derecho de hablar, porque regresó a pedirme algo ‘discreto’, ¿qué se cree?“, criticó.

“Después de todo lo que me hizo, no, ya crecí, no permitiré que pase por encima mío. Lamentablemente, su pareja hizo oídos sordos a esta situación (al menos públicamente, porque sabe perfectamente con quién está). Debido a esto, y ojo, mi prioridad es que tuviera las pruebas, he decidido hacerlas públicas. No merezco esto“, complementó.

Finalmente, Yadranka Tomic señaló, sobre Karol Lucero, que “ojo, yo di vuelta la página hace mucho rato. Nunca dije nada, inclusive cuando lo funó todo Chile. Él regresó a pedirme que sea parte de sus ‘locuras’ y no estoy para eso. La vida no es Yingo, supéralo“.