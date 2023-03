Modelo y actriz funan a Karol Lucero por enviarle mensajes estando comprometido: “Tu teatrito no dura toda la vida”

Yadranka Tomic y Andrea Zuckerman decidieron exponer con todo a Karol Lucero. Esto porque, acusaron, el animador les enviaría mensajes pese a estar comprometido.

La primera en funar al ex Yingo fue la modelo de origen croata, que compartió alguna vez con él mientras ambos eran parte del Mucho Gusto.

Un tiempo donde se rumoreó que salían, relación que fue desmentida por la rubia. Eso sí, esto no frenó diversos coqueteos, que incluso habrían durado hasta ahora, pese a que el ex Mega está comprometido con Francisca Virgilio.

“Qué personaje más triste. ¡Anda a casarte! Ya tienes la fecha lista. Qué mal. Amiga date cuenta”, dijo en su Instagram luego de mostrar varios mensajes que´supuestamente Karol le habría enviado a través de redes.

Qué buena la funa al Karol Dance pic.twitter.com/CANbBCe4fy — Ampi (@ampiciliina) March 16, 2023

¿Qué decían estos DM? Cosas como “a veces veo tus stories” o propuestas donde decía “siempre con total discreción, si no te interesa, ignora este mensaje”.

La funa a Karol Lucero

Así, la maniquí señaló, luego de compartir esto, que “este personaje hace mucho tiempo me mira las stories de su cuenta oficial, que no tiene nada de malo”.

Sin embargo, le habría enviado otros mensajes desde una segunda cuenta, que usaría para rifar su auto. “Me mandó eso como ocho veces, yo le decía ‘¿por qué no me escribes de tu cuenta oficial?’ y me decía que ‘tengo miedo, que yo tengo pareja’”, expresó.

Y agregó que “que yo le voy a aceptar una salida, estar piola, callada, más encima que se va a casar, me molestó mucho y más me molesta porque hace años atrás habló para que me despidieran de un trabajo y vuelve como si nada, ¿qué cree que soy una mina para el rato?”.

¿Es Karol Dance? Yandranka Tomic siembra el caos y asegura que famoso le pide "dosis de adrenalina y hacer locuras" (Parte 1) pic.twitter.com/sndC7HSniG — BolaVip Chile / Tendencias (@BolavipclTrends) March 16, 2023

Incluso, señaló que “me pide que por favor le prometa por mi sobrino ser discreta, que por favor que no se haga público, que tiene una vida tranquila, pero que necesita dosis de adrenalina y hacer locuras”.

Finalmente, Yadranka le mandó un mensaje de lo más directo: “tu teatrito no dura toda la vida” y señaló que, si la actual novia del conductor quería saber más, podía contactarla. “Si su pareja quiere que le mande los pantallazos que me diga y se los mando, porque una persona así nunca va a cambiar”, cerró.

Actriz se sumó a la funa

En tanto, durante la tarde, otra mujer su sumó a la exposición de Lucero. Andrea Zuckerman, conocida por su papel en Pituca sin Lucas, reveló en Sígueme y te Sigo que el ex radio Carolina también la mensajeaba.

“Mira, este señor del que estamos hablando, ahora justamente, tiene un modus operandi. A mí me habla desde el año 2020, este mismo señor que están mostrando (Karol) me manda corazoncitos. ¿Qué significa si me hablas así desde el Instagram?”, lanzó.

Y añadió que “el 19 de enero de este año me envió el último mensaje y se va a casar entiendo. Eso me contaron, súper respetable. Pero yo no quiero entrar en polémica. Lo único que quiero es decir qué es un modus operandi de algunos hombres, no es algo contra los hombres”.

De esta forma, tanto Yadranka como Andrea expusieron los supuestos mensajes que recibían de Karol Lucero. ¿Qué dijo él? Sólo subió una historia a su cuenta, donde habló de las “fake news”, desmarcándose así de las acusaciones.