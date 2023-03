“Yo no sé de dónde sacó eso”: Bombo Fica desmiente a Óscar Gangas por supuestos dichos sobre Claudio Reyes

En una de las últimas emisiones de Sígueme y te sigo, Óscar Gangas no solo entregó más detalles de la agresión de Claudio Reyes hacia Jajá Calderón, sino que también metió a Bombo Fica en la polémica. Esto tras revelar una supuesta conversación telefónica que tuvo con él.

Gangas aseguró que el humorista Dany Harold lo llamó y que tras contarle todo, él le dijo “menos mal que no estuve yo, porque estaríamos hablando de otra historia. Que habría terminado en la UTI o en la UCI o en la morgue. Porque yo agarro a ese señor Badulaque y no lo suelto más“.

Bombo Fica negó lo dicho por Gangas

Sin embargo, esto fue desestimado por el propio Bombo Fica, quien desmintió los dichos de Óscar Gangas. “Yo no he estado nunca ahí, ni comparto con ese grupo, así que imposible que haya salido algo así. Yo no sé de dónde sacó eso Óscar“, afirmó en entrevista con La Hora.

“Yo no necesito vocerías de nadie. Y de partida no me interesa este tipo de problemas. Como digo y repito, yo no pertenezco a ese grupo de amigos que van a jugar ahí“, añadió después.

Tras ello, Dany Harold sostuvo que él no es de buscar peleas y conflictos, sino que busca que Chile vuelva a ser un país tranquilo. “Yo no sé qué pasó, yo no le ando ofreciendo combos a nadie. Todo lo contrario, quiero que la paz vuelva a este país“, expresó.

Más adelante, Bombo Fica incluso le hizo una desconocida a Gangas. “Esto quizás es para aparecer en las noticias. Y si yo tengo que decirle algo a alguien, lo llamo o lo hago personalmente. Yo no necesito vocería de nadie, menos de Óscar Gangas, ¿quién es Óscar Gangas?“, planteó.

“Esto es la realidad de este país, aquí cualquiera dice cualquier cosa y aparecen los medios dándole una caja de resonancia (…) Seguramente quizás mi nombre vende más y por eso hablaron. Pero si yo tengo que decirle algo al señor Reyes, se lo diré en su cara“, adicionó finalmente.

Óscar Gangas se defiende

Tiempo después, en otro episodio de Sígueme y te sigo, Óscar Gangas insistió en su versión sobre la llamada que presuntamente recibió de Bombo Fica. “Sí, sí me llamó. Me dijo, ‘yo hubiera estado ahí le saco la cresta, no me lo quita nadie’“, reafirmó.

“Todos estamos por la no violencia (…) Sí conversamos. No sé si él lo dijo en un afán de broma, o en un afán de una cosa muy íntima, pero me dijo ‘yo veo que le pegue a un colega, yo voy y reacciono, lo agarro y no lo suelto’“, complementó enseguida.

Para dar por cerrado el asunto, Óscar Gangas hizo una reflexión sobre esta arista de la polémica entre humoristas. “Yo sé que ahora todos van a desmentir las cosas. El Bombo tiene razón, o sea, nadie es vocero de nadie (…) A lo mejor cometí la infidencia de que él me habló en un plan súper amistoso“, concluyó.