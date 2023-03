“Solo soy el de turno una vez más”: Karol Lucero desmiente a modelo croata y a actriz que lo funaron por enviarles mensajes

El jueves 16 de marzo, tras mucho tiempo, Karol Lucero volvió a estar en el ojo del huracán. Esto luego de que su expareja y una actriz lo funaran por enviarles por mensajes coquetos, a pesar de que está comprometido con su novia Fran Tapia Virgilio. Una situación que el exconductor de Mega rápidamente salió a desmentir.

La primera en funarlo fue Yadranka Tomic, expareja de Karol Lucero y modelo croata. Ella acusó que el exconductor de Mucho Gusto le envió varios mensajes en los que supuestamente se le insinuaba. “Qué personaje más triste. ¡Anda a casarte! Ya tienes la fecha lista. Qué mal. Amiga date cuenta“, comentó la modelo al respecto.

“Me pide que por favor le prometa por mi sobrino ser discreta. Que por favor que no se haga público, que tiene una vida tranquila, pero que necesita dosis de adrenalina y hacer locuras“, añadió después.

Tras la expolola de Karol Lucero, vino la actriz Andrea Zuckermann. Ella, tras exponer unos mensajes que le envió el exrostro de Mega, señaló que “este señor del que estamos hablando, ahora justamente, tiene un modus operandi. A mí me habla desde el año 2020, este mismo señor que están mostrando (Karol) me manda corazoncitos. ¿Qué significa si me hablas así desde el Instagram?”.

“El 19 de enero de este año me envió el último mensaje y se va a casar entiendo. Eso me contaron, súper respetable. Pero yo no quiero entrar en polémica. Lo único que quiero es decir qué es un modus operandi de algunos hombres, no es algo contra los hombres“, adicionó enseguida.

Las respuestas de Karol Lucero

La primera reacción del locutor radial e influencer, fue subir una fotografía suya con un mensaje reflexivo. “Escucha a los mentores y dementores… siempre puedes sacar algo bueno, de todo se aprende“, escribió. Y más adelante, subió una historia en la que aseguró “la información falsa, llega más lejos, más rápido y a más gente que la verdadera“.

Poco después, Karol Lucero subió también un video junto a Fran Tapia con la canción Envidia de fondo. “Es envidia, lo que siente la gente“, dice su letra. Y tiempo después, el ex Yingo empezó a responder algunos comentarios en su Instagram. “Aguanto mil batallas más. A otros les da depre y andan llorando, yo me rio. Me hago más fuerte y sigo avanzando“, afirmó en una ocasión.

Posteriormente, respondió Karol Lucero un comentario con un “Eso hacemos (no pescar). Nuestra vida continua de igual manera, he pasado por esto 10 veces antes y Fran ni pesca, así que todo bien. Solo soy el de turno una vez más… Ya vendrán los siguientes“. Y finalmente sostuvo que “Fran es una joven decente y educada. No pesca tonteras ni hace show“.