“Ustedes no lo hagan”: Jean Philippe Cretton reveló el dolor que soportó por no cuidarse tras su vasectomía

Recientemente, se emitió un nuevo episodio de Podemos Hablar. El programa conducido por Jean Philippe Cretton tuvo como protagonistas a Pamela Díaz, Diana Bolocco, José Miguel Viñuela y al diputado Andrés Celis. Sin embargo, el rostro de CHV también tuvo su momento de protagonismo.

Esto ocurrió luego de que Viñuela contara su experiencia con la vasectomía, donde el médico le dijo que tenía que esperar 40 días antes de tener relaciones sexuales. Entonces, Cretton y la Fiera no pararon de reírse, a raíz de una anécdota del conductor del espacio a propósito de la misma intervención.

“Junto antes de entrar al pabellón, estaba acostado, todo bien. Y me dice (el médico), ‘recuerda Jean Philippe que son 7 días de abstinencia sexual después de la operación’. No me acuerdo del número exacto (…) Y yo le digo ‘ah, 7, yo pensé que eran como 30, ya, no hay problema’“, relató JP Cretton al comienzo.

“Operación, 20 minutos, todo listo, impeque. Pasa un ratito, dos horas. ‘Mi amor estoy listo, me puedes venir a buscar’. Perfecto, llega la Pame a buscarnos, nos vamos a la casa…“, añadió después, dando a entender que tuvo relaciones sexuales con la conductora del pódcast Hoy es hoy.

El dolor que soportó

Tras ello, Cretton expuso las consecuencias. “Al día siguiente… Diputado, hay cosas que solo Dios ha visto. Así una cuestión (…) Yo tenía que venir que hacer el Yo Soy. El Charly me dice, ‘¿qué te pasa hueón? Yo le digo, ‘tengo unos problemas’. ‘¿Con la vasectomía?’, ‘sí, es complicada la operación’“, comentó entre risas.

“Todo agarró un color… la noche, el color de la noche. Además, conforme avanzaba era más grande, más grande“, complementó después.

La reacción de la Fiera

A propósito, Pamela Díaz reveló que cuando vio los genitales de su pareja, reaccionó con un “que heavy”, para luego manifestar su experiencia como polola. “Fue atroz. No lo hagan, de verdad fue heavy. Yo pensé que le podía pasar algo grave. Y le digo ‘llama al doctor y dile la verdad’. No le quería decir la verdad“, afirmó.

Finalmente, Jean Philippe Cretton señaló que lo que le sucedió fue “por hueón no más, por hueón. Ustedes no lo hagan, cuide su salud“.