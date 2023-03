Tras filtrar la agresión de Claudio Reyes a Jajá Calderón, en una reunión de comediantes y artistas en general, Óscar Gangas volvió a presentarse en Sígueme y te sigo, para dar a conocer otra infidencia, esta vez hablando de su conversación con Bombo Fica sobre lo ocurrido y la furiosa reacción que tuvo este último.

Esto a pesar de que el humorista llamado Dany Harold, no tiene actualmente una buena relación con Jajá Calderón. “El Bombo Fica tiene una distancia, pero es temporal, siempre pensamos que estas distancias son temporales, con Jajá. Están enojados por una razón, pero se va a pasar, como siempre“, afirmó Gangas.

Más adelante, Óscar Gangas reveló que fue Bombo Fica quien lo llamó para conocer más detalles de la agresión sufrida por Jajá Calderón. “Y me dice, ‘oye Óscar, ¿qué pasó?’. Le cuento esta historia, trato de darle la historia cronológicamente“, relató.

“Es como un pitbull en términos reales”

Posteriormente, Gangas filtró cuál fue la furiosa reacción que tuvo el humorista cuando le contó todo lo ocurrido. “‘Menos mal’, me dice el Bombo Fica con estas palabras, ‘menos mal que a esa reunión yo no fui, no asistí’. Porque también asistía a estos partidos, que son de convivencia de absoluta“, explicó.

Y tras ello, expuso la confesión que le hizo Bombo Fica, quien no se aguantó la rabia contra Claudio Reyes. “Me dice ‘menos mal que no estuve yo, porque estaríamos hablando de otra historia. Que habría terminado en la UTI o en la UCI o en la morgue. Porque yo agarro a ese señor Badulaque y no lo suelto más’“, dijo.

Finalmente, Óscar Gangas aseguró que las amenazas de Bombo Fica son realmente de temer y que de verdad Claudio Reyes se salvó de que no estuviera ahí. “Yo conozco al Bombo y yo sé que no lo suelta más. Es como un pitbull en términos reales, es así. Menos mal que no estaba“, cerró.