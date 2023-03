Durante los últimos días, ha causado controversia la revelación de una reciente agresión de Claudio Reyes hacia Jajá Calderón. El humorista abofeteó a su colega durante una junta en la que estuvieron otros comediantes como Óscar Gangas y Gigi Martin.

Precisamente, fue el primero, Gangas, quien contó en Sígueme y te sigo cómo ocurrió todo. “Claudio, molesto, quizás por la tendencia o dinámica de Jajá, quien empezó a imitar a Boric para nosotros, se paró enojadísimo y empezó a decir ‘¡corta la hueá!‘”, afirmó.

“Nosotros quedamos shockeados, porque se tiró encima y le decía ‘eres el huaso más fome, tonto y la conche*******, llevas media hora hablando del presidente, del mamarracho’. Le tiró toda la carne a la parrilla“, añadió después.

Tras ello, relató que “Claudio le pegó un charchazo, Jajá pensó que le iba a dar un cachamal. Incluso creímos que era una actuación o exageración de su violencia (…) Primero le pegó un charchazo y luego le aforró dos combos, uno en el ojo. Después afirmaron a Reyes para evitar una gresca mayor”.

“Se le atravesaron los cables, se desencajó. Menos mal que alguien reaccionó“, dijo finalmente Óscar Gangas sobre Claudio Reyes.

Reyes no se arrepiente

Tiempo después, en el programa Viernes Troll, en YouTube, Claudio Reyes dio su versión de los hechos. No si antes, criticar al programa de TV+, por haber expuesto esta situación. “Los contenidos se los damos nosotros, pu** que son trabajadores“, arremetió.

En Sígueme y te sigo aseguraron que intentaron contactarse con Reyes, pero él lo descartó. “El teléfono lo habría podido contestar, si hubieran llamado. Pero ellos nunca llaman. Ellos dicen que van a la fuente y la hueá, pero es mentira. Si son unos mentirosos de mierda (…) No me han llamado nunca“, aseguró.

Más adelante, el comediante se refirió a la agresión propiamente tal. “Cuando no entiende con buenas palabras, con una segunda vez con buenas palabras, ya con una tercera vez con malas palabras, ya con una cuarta vez con gritos de malas palabras… La única opción que queda son los golpes. Y eso es todo“, manifestó.

“Yo tengo criterio, ya estaré formado… Pero si me dicen ‘oye, córtala, hueón, porque estay cagándola’, yo la corto hueón y no sigo“, adicionó.

Posteriormente, Reyes habló de los presentes en esa noche. “Ese grupo es de gente maravillosa que conocí en Mallarauco, en un evento hace varios años atrás. Y por esa razón fuimos juntando artistas, amigos cantantes, músicos, actores, humoristas, comediantes y entre esos fue apareciendo harta gente”, declaró.

“¿Pero saben lo bien que se pasa? Salvo anoche que tuvimos este contubernio con este tipo que, espero, que no vaya más. Porque si ha ido para allá es porque yo hice esas gestiones hace años atrás“, complementó enseguida.

Minutos después, el intérprete de Charly Badulaque volvió a justificar su agresión. “Tuvimos una discusión. Se acaloró (…) Estábamos compartiendo cositas ricas y el hueón empezó a repetir la misma hueá (…) Mientras todos conversábamos y compartíamos, ya en la número 108 te hinchó las hueás“, expuso.

Para después, enseguida, Reyes revelar que desde antes estaba enojado con Jajá Calderón. “La vez anterior, el mismo, la misma estupidez, de huevear, repitiendo la misma hueá, desarmó el lote. Nos fuimos y tuvimos que abandonar el lugar, gracias al lindura“, comentó.

“Y anoche ya dije ‘ándate a la chucha’ y le aforré un par de palmetazos (…) ¿Sabes qué? Me comía la mano haberle aforrado en el hocico, pero lo mínimo el labio se le habría partido (…) y pa’ qué tanto. Si no era pa’ tanto la hueá“, añadió.

Finalmente, se dirigió a Óscar Gangas. “Ese fue el que filtró la hueá. Él lo filtró, no me cabe la más mínima idea. A él le gusta esa hueá, a mí no. A mí me carga esta hueá“, cerró.