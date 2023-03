“Haciendo cosplay”: Pedro Pascal revienta en memes con impactante parecido a Salvador Allende en los Oscars

Pedro Pascal tuvo su gran noche el domingo en los Oscars. Es que el actor se lució con todo en la entrega de galardones.

Primero, en su paso por la alfombra, que este año fue de color champán, el actor se hizo acompañar por su hermana y dio una llamativa entrevista.

Una donde habló sobre ser una especie de “deseo sexual” de algunos. “Nunca me lo imaginé. Era siempre una fantasía mía ser el objeto de deseo, me miraba y hacía poses a los siete años”, dijo.

Luego, se subió al escenario a presentar dos premios, nada menos que junto a Elizabeth Olsen. Otro de sus hitos.

Pedro Pascal, listo para la biopic

Así, el chileno llamó la atención. Y en su intervención, junto a su colega, se mostró de lo más sonriente y divertido.

Sin embargo, en Twitter hubo otro elemento que impactó. Y que hizo que se convirtiera en uno de los nombres más comentados.

Es que cuando lo mostraron en la transmisión, apareció con unos gruesos lentes que de inmediato recordaron a la figura de Salvador Allende.

“Haciendo cosplay”, “listo para la biopic”, “Pedro Pascal Allende” y “se ve igual” fueron parte de los comentarios que se multiplicaron.

Pedro Pascal… Está preciso para ser el actor que interprete a Salvador Allende en la próxima película. Con muy poco maquillaje, será idéntico.-

🎬📽️🎞️🎥☺️😊👏🏻👍🏻💪🏻🇨🇱#Oscars pic.twitter.com/TeeDuS4Rw2 — Vicenzio F. S.- (@vicenziofs) March 13, 2023

Con este look #PedroPascal está listo para la Biopic de Allende pic.twitter.com/nixQnwI6DX — ricardo luna (@ricardolpx) March 13, 2023

pedro pascal haciendo cosplay de salvador allende — Magdalena San Martín (@maidasanmartin) March 13, 2023

Soy muy observador o pasado de rollos o el look de #PedroPascal es muy “Allende”#Oscar #Oscar2023 pic.twitter.com/VcchSwdgxW — Fernando Carrasco (@fcarrascos) March 13, 2023

Pablo Larraín viendo a Pedro Pascal cada vez más parecido a Salvador Allende #Oscars pic.twitter.com/UDHjuClnMP — Vanessa (@vanebeafari) March 13, 2023

De esta forma, Pedro Pascal vivió una noche de ensueño, donde no sólo destacó en los Oscars, sino que además vivió su propia gran jornada con el final de temporada de The Last of Us, ampliamente esperado por sus fanáticos.