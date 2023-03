Pedro Pascal y su coqueto paso por la alfombra de los Oscars: “Era siempre una fantasía ser el objeto de deseo”

Pasó por la alfombra de los Oscars y sorprendió. Pedro Pascal una vez más se lució en su paso frente a los fotógrafos.

Es que no solo llamó la atención por su elegante look, con una camisa de cuello alto, muy blanca y un traje negro.

Además, el actor conversó con TNT en su paso, que realizó junto a una de sus hermanas, Javiera Balmaceda, y donde vivió un divertido momento.

Esto porque, justo a su lado estaba posando Salma Hayek, lo que provocó que los gráficos les pidieran posar juntos como una especie de “representantes latinos”, lo que los hizo bromear a ambos.

Salma Hayek corriendo a hacerse una foto con Pedro Pascal en la alfombra de los #Oscars me representa ✨ pic.twitter.com/0tsFMgiZMi — Pedro J. García (@fuertecito) March 12, 2023

Pedro Pascal y su estatus de objeto sexual

Sin embargo, esto no fue lo más llamativo. Ello porque, en la entrevista con los presentadores del canal oficial, la estrella se enredó un poco con el español.

Es que cuando le preguntaron por la segunda temporada de The Last Of Us, exitazo que termina su primera temporada en la misma noche de los galardones, señaló que no había sido él quien había hecho el spoiler.

“¿Me estás tratando de echar la culpa?”, le dijo a la presentadora, para luego indicar que “me confundo, es que estoy nervioso”.

🏆 Pedro Pascal se pasa por los #Oscars en el día en el que se estrena la season finale de #TheLastOfUs. Fan.pic.twitter.com/q1NVtgOKyW — Emilio Doménech (@Nanisimo) March 12, 2023

Posteriormente, fue consultado por su estatus de “objeto de deseo” y qué hacía con aquello: “Nada, jajá. Disfrutarlo, nunca me lo imaginé. Era siempre una fantasía mía ser el objeto de deseo, me miraba y hacía poses a los siete años”.

Finalmente, Pedro Pascal culminó su paso por la previa de los Oscars manifestando que le gustaría que gane la cinta Argentina, 1985, que compite como Mejor Película Extranjera, y terminó posando con algunos de sus felices fanáticos.