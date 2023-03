Con chascarros y muerto de la risa: Así fue la presentación que hizo Pedro Pascal en los Oscars

Presentó dos categorías. Pedro Pascal se lució en su gran participación en los Oscars 2023, donde estuvo sobre el escenario entregando galardones.

El actor apareció del brazo de Elizabeth Olsen, con quien hicieron se mostraron bien cómplices y divertidos.

"Pedro Pascal":

Por su rol como presentador en la categoría de Mejor Corto Documental en los #Oscar. El actor apareció acompañado por Elizabeth Olsen. pic.twitter.com/ilrrnK47t0 — ¿Por qué es tendencia en Chile? (@pq_tendencia_cl) March 13, 2023

De hecho, en el primer trofeo que les tocó entregar, fue él quien dio al triunfador, mientras en el segundo ella se llevó ese honor.

El chileno se vio siempre sonriente, e incluso lanzó una broma cuando estaba mencionando a los nominados de la categoría de Mejor Cortometraje Animado, que ganó The boy, the mole, the fox and the horse.

Y en su primera intervención, donde se premió a The Elephant Whispers como Mejor Cortometraje Documental, vivió un chascarro, ya que al final una de las ganadoras no pudo seguir con su discurso y terminó haciéndolo a viva voz.

Chiquérrimos! 🎥 | Pedro Pascal e Elizabeth Olsen apresentando a categoria de Melhor Documentário de Curta-metragem na premiação do #Oscar. pic.twitter.com/WvIjsCMtox — Pedro Pascal News Brasil (@PedroPascalNews) March 13, 2023

Pedro Pascal y su gran noche en los Oscars

Sin embargo, esto no fue lo más llamativo de la noche de Pedro Pascal en los Oscars. Ello porque, su paso por la alfombra también fue tema, cuando la estrella se enredó un poco con el español en una de las entrevistas.

Es que cuando le preguntaron por la segunda temporada de The Last Of Us, exitazo que termina su primera temporada en la misma noche de los galardones, señaló que no había sido él quien había hecho el spoiler.

Pedro Pascal y su hermana Javiera Balmaceda (productora "Argentina, 1985"), dice porqué espera que gané el #Oscar la película argentina:

"Somos exiliados -de la dictadura chilena- y el tema de un país, el primero que llevó a juicio -a sus genocidas- es un estándar para el mundo" pic.twitter.com/OQoHZDeQTd — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) March 13, 2023

“¿Me estás tratando de echar la culpa?”, le dijo a la presentadora, para luego indicar que “me confundo, es que estoy nervioso”.

Posteriormente, fue consultado por su estatus de “objeto de deseo” y qué hacía con aquello: “Nada, jajá. Disfrutarlo, nunca me lo imaginé. Era siempre una fantasía mía ser el objeto de deseo, me miraba y hacía poses a los siete años”.

De esta forma, Pedro Pascal brilló tanto en la alfombra como sobre el escenario de los Oscars, coronándose como el mejor embajador chileno en Hollywood.