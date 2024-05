Gobierno descarta que Visa Waiver esté “en riesgo” porque se cumple con los requisitos de trabajo y colaboración con EE.UU.

Tras la serie de alegatos que hizo el alguacil Mike Bouchard, de la policía de Oakland, Michigan, en Estados Unidos, quien aseguró que existen alrededor de 100 bandas de ladrones chilenos operando en ese país, resurgieron nuevamente los cuestionamientos sobre la entrega de la Visa Waiver a Chile.

Ante esto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que se han entregado todos los antecedentes a las autoridades y descarto de plano que se revoque este importante beneficio debido a que se ha cumplido con todos los requisitos. Recordemos que desde 2014, Chile es el único país de Sudamérica que es parte de este programa y según algunas estimaciones son cerca de 350,000 los chilenos que lo usan año a año.

“¿Está en riesgo la Visa Waiver? Por el cumplimiento de los requisitos y del trabajo de colaboración que tenemos con Estados Unidos, yo le diría que no“, afirmó la autoridad, luego de reunirse esta jornada con el Departamento de Migraciones de la PDI.

De igual forma, Monsalve rectificó las cifras y precisó que “son 52 las personas que han sido detenidas, y, al menos, 30 de ellas son personas que entraron a Estados Unidos antes del acuerdo o ingresaron desde países distintos a Chile. Una parte de esas personas no tenían antecedentes penales y cometieron un delito por primera vez en Estados Unidos”.

Respecto a esta discusión, los parlamentarios de la comisión de Relaciones Exteriores, entre ellos Vlado Mirosevic y Diego Schalper, insistieron en que hay que trabajar para combatir los delitos en otros países realizados por chilenos y que la “exportación de delitos” sea detenida.

Del mismo modo, desde la PDI sostuvieron que las cifras presentadas por el policía estadounidense no son correctas. La prefecta general Consuelo Peña, subdirectora de inteligencia de crimen organizado y seguridad migratoria de la PDI, indicó que “la conformación de bandas o el número que se entrega a través de la prensa no es el mismo que nosotros manejamos, pero de todas maneras a través de Interpol es donde nosotros tenemos la coordinación el número preciso, el cual no lo voy a dar a conocer por tema de Seguridad, pero no tiene que ver con el número que inicialmente se da conocer”.

“Este trabajo viene de una coordinación que lleva años. Nosotros formamos parte de Interpol hace muchos años, cuando se señala el número, no se da a conocer los nombres de las personas o si estas integran una o más bandas”, expuso.