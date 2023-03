“Una vergüenza para el país”: Pamela Díaz se refirió a bochornoso momento que protagonizó por consumir alcohol

Pamela Díaz fue una de las invitadas en Podemos Hablar. En el programa de Chilevisión conducido por su pololo Jean Philippe Cretton, la Fiera habló con Diana Bolocco, José Miguel Viñuela y al diputado Andrés Celis sobre diferentes sucesos que le han ocurrido.

Uno de ellos, la vez que hizo un live bajo los efectos del alcohol. Esto tras haber realizado una reunión por Zoom con el grupo del extinto programa La noche es nuestra, ocasión en la que la Fiera tomó dos botellas de vino blanco en su casa. Todo durante la pandemia.

Tras ello, Pamela Díaz decidió hacer una transmisión por Instagram. “Se me calentó el hocico“, contó al respecto, para luego asegurar que durante el live estaba “entonada, pero hablaba bien“. En una jornada, en la que invitó a su amigo Nacho Gutiérrez y al mismo Cretton a sumarse a la transmisión.

Sin olvidar, que además había otros famosos como Martín Cárcamo y Pancho Saavedra atentos al live, a su vez que dejaban comentarios.

La peor resaca

“Después del live, yo despierto al otro día, y tenía 220 mensajes de WhatsApp. Alguna cagada me mandé, mi mamá me odiaba y todo. Una vergüenza para el país. No contesté ninguna cuestión. Y me llama por teléfono un amigo mío, José Miguel Viñuela“, relató la Fiera.

Enseguida, recordó lo que dijo el conductor de TV+: “Amiga, no vi tu live, pero muchos amigos míos y amigas me llamaron por teléfono, ‘¿viste a la Pame? Estaba un poquito entonada, desubicada, y ustedes trabajan juntos’“.

Más adelante, Pamela Díaz expuso cuál fue su reacción producto del comentario que le había realizado José Miguel Viñuela. “Él llama y me lo dice, y yo digo ‘pero cómo, estaba entonada, estaba en mi casa, no le pongas color’“, rememoró.

“No amiga, porque yo te quiero mucho, estamos trabajando juntos en muchas marcas. Nos está yendo la raja, tú no puedes mandarte esa cagada. Porque tú no puedes estar tomando. Las marcas nos quieren, tienes que cuidarte, protégete, hueona“, respondió entonces Viñuela.

No obstante, a pesar de las recomendaciones y del llamado a la cautela que hizo Viñuela, al parecer él no lo aplicó consigo mismo. “Pasan dos semanas y este ahue… le corta el pelo a ese hueón y nos echan del supermercado. Y hoy día Santa Isabel ni nos conoce“, afirmó entre risas Pamela Díaz.

“Es verdad, tiene toda la razón“, remató al final, en Podemos Hablar, José Miguel Viñuela.