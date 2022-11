“Al principio yo no entendía mucho”: Pamela Díaz habla de la depresión de Jean Philippe Cretton

Pamela Díaz estuvo recientemente en Buenas noches a todos. En conversación con Eduardo Fuentes, la Fiera habló sobre diferentes temas de su carrera y de su vida. Se refirió a la pensión alimenticia de sus hijos, a sus sueños con respecto a la televisión y también a su relación con Jean Philippe Cretton.

Así, en el programa de TVN, Pamela Díaz fue consultada acerca de la depresión de Cretton. “Al principio yo no entendía mucho. Porque mi carácter es muy distinto. Y mi forma de ver la vida es muy distinta. Tenemos obviamente una base, temas familiares, valores muy parecidos, que es parte obviamente para que nos llevemos bien y todo eso”, afirmó.

“Pero cuando parte el tema de su depresión… Yo nunca he estado con alguien que tenga depresión. Y amigas que tengan depresión, muy pocas, porque tampoco lo cuentan mucho. O no tenían idea tampoco, a lo mejor”, complementó después.

Más adelante, la Fiera expuso lo que pensaba al ver a Cretton deprimido. “‘¿Cómo no se va a levantar?’, ‘si tiene manos y pies, y está feliz, ‘¿cómo va a tener hoy día tanta pena? ¿Cómo no va a ir a trabajar si más encima le pagan…?’. Entonces, no es solo el tema de Jean Philippe, es con toda la gente que yo conocía”, contó.

Luego, Pamela Díaz agregó: “No había mucha empatía mía de entender una situación, que para mí es… ¿Cómo alguien está en su cama y no se quiere levantar al baño? Ya eso le costaba. Yo decía, ‘¿cómo? Si es caminar nomás, le das la información al cerebro y lo haces’. Y era como, en un momento, ‘mejor cállate y escucha’“.

El momento en el que empezó a entender a Cretton

Posteriormente, la conductora del podcast Hoy es hoy, señaló cuando empezó a comprender la salud mental de Jean Philippe. “Lo conversamos, hablamos. Porque más encima yo era una persona como, ‘¡Hoy día vamos a hacer esto y esto!’ (…) Yo hago diez cosas en el día. Como muy efusiva y todo“, explicó.

“Entonces era como: ‘No, no estoy para hacer esto. Ya no tenga ganas de hacer hoy día esto. No quiero salir con mis amigos, quiero otra cosa’. Y ahí empezamos como a entendernos más“, añadió después.

Finalmente, Pamela Díaz hizo una reflexión sobre la depresión y de quienes padecen esta enfermedad. “Depende de ellos. No depende mucho ni de la mamá ni de la tía. Porque muchas veces ha pasado yo creo, que muchas mamás o papás tratan de ayudar a sus hijos de miles de formas, pero al final tiene que ser cuando él tenga la voluntad“, concluyó.