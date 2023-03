“Lo pasé súper mal”: Javiera Mena habló de su recordado chascarro en el Festival de Viña

Este sábado se emitió un nuevo episodio de La Divina Comida. En esta ocasión, los protagonistas fueron Javiera Mena, Luis Gnecco, Marilyn Pérez y Marcos Lluna. Los cuatro contaron diferentes anécdotas, y la cantante aprovechó para hablar de su vida personal y profesional.

Fue cuando le tocó a Javiera Mena recibir a los comensales, que recordó la vez que reveló que era lesbiana. Así como también el bochornoso momento que vivió en el Festival de Viña del Mar 2016, donde Alejandro Sanz la invitó a cantar Corazón partío y ella se olvidó la letra del hit del español.

“Ya lo superé, después de que me hicieran un sketch en Morandé con Compañía (…) En el momento lo pasé súper mal. Porque estaba pasando y no entendía nada. Yo nunca había estado en televisión y de repente estaba en el Festival de Viña y me invitó a cantar Alejandro Sanz”, contó la artista nacional.

“Se me olvidó la letra (…) Estudié, pero fue muy rápido, me lo dijeron el día anterior. Lo peor fue que hice como que la sabía“, añadió después.

“Fue como gracioso”

Más adelante, la cantante nacional comentó la reacción que tuvo Alejandro Sanz tras el incidente, quien optó por tomárselo con humor, a pesar de que muchos fans se molestaron con Javiera Mena. “Nos cagamos de la risa, fue como gracioso (…) Dice ‘ah, pasó piola’“, afirmó.

Posteriormente, la artista chilena se refirió a cómo fue el instante en que se dio cuenta de la cantidad de personas que había escrito sobre ella en Twitter tras el show. “Agarro mi celular, 8 mil notificaciones de Twitter (…) Ahí como la gente tirándome mucha mala onda, otros mucha buena onda“, aseguró.

Finalmente, Javiera Mena igualmente recordó que al día siguiente era su turno de presentarse como solista en la Quinta Vergara, y entre los reggaetoneros Don Omar y Wisin y Yandel. “El público era reggaetón absoluto. Yo con un espectáculo de 15 mujeres ahí haciendo danza contemporánea“, señaló.

Aunque, terminó bien, ya que incluso Don Omar se le acercó y la felicitó por su performance en el Festival de Viña.