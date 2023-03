Jean Philippe Cretton fue el protagonista del último episodio de Buenas noches a todos. En conversación con Eduardo Fuentes, habló de su depresión y de lo que esta ha significado para él. Además, se refirió a las razones detrás para haber revelado su diagnóstico psiquiátrico y psicológico.

“Yo estoy absolutamente consciente de que tengo un buen trabajo y que tengo una muy buena pareja y que tengo a mis papás vivos y tengo una hija sana. Y que tengo muchos más privilegios que cualquier otra persona en el contexto del país“, dijo al comienzo Jean Philippe.

“Estoy consciente de eso. Pero eso no hace que yo deje de sentirme mal todos los días. Y que me afecte al punto de muchas veces no poder trabajar. O que la acción más doméstica, como levantarse al baño, se transforme en una montaña por subir”, añadió después.

Tras ello, el conductor de CHV se refirió a como funciona su diagnóstico psiquiátrico. “En la mente del depresivo todo va a cagar. Empiezas a pensar que ‘si yo sigo así me van a echar de la pega, mi pareja va a terminar conmigo, mis amigos se van a aburrir’… Todo se empieza a derrumbar“, explicó.

“Fue una especie de catarsis”

Más adelante, el animador de Podemos Hablar, habló acerca del momento en que reveló públicamente su trastorno depresivo. “Cuando yo hago esta declaración fue una especie de catarsis y de una propia ayuda“, aseguró.

“Fue decir ‘ojo, me está pasando esto, no es que yo sea pesado, ni apático, ni flojo, o que no tenga ganas no voluntad, es que me está pasando algo que yo no puedo dominar’. Que ejerce una fuerza más grande de lo que yo puedo llevar a cabo en el día a día“, complementó enseguida.

Y posteriormente, entregó sus razones para hacer tal confesión. “Sentí que si a mí me complicaba poder decir en mi trabajo lo que me estaba pasando por miedo a que me fueran a echar. Que es un miedo que sigo teniendo incluso. Me imaginé la cantidad de personas que están en lo mismo“, expresó

Finalmente, Jean Philippe Cretton señaló que “uno tiene estos micrófonos y esta chance de sentarse a conversar frente a cámara para ayudar. Está la raja hacer programas de concurso, ’50 puntos para allá’, bacán, todo lo pasamos bien, es entretenido“.

“Pero también hay cierto momento en los que uno puede decir: Chucha, yo desde acá este grano de arena lo pongo para que algún jefe pueda decir ‘si alguien me está diciendo que tiene depresión no es que es flojo o que tiene lata’“, adicionó para concluir.