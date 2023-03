“Mi vecina Esther”: Jordi Castell se gana épico troleo por compartir historia con foto de Jane Goodall

Quiso hacer un homenaje a una mujer que admiró durante el 8M. Sin embargo, la situación salió completamente al revés de lo esperado por Jordi Castell.

Es que el fotógrafo decidió compartir un llamativo texto donde se deshacía en loas para Esther, una mujer que conoció mientras vivía en Estados Unidos.

“Esther fue mi vecina el tiempo que estuve viviendo en Chicago y luego de un par de guiños, construimos la amistad más valiosa que conservo hasta hoy”, partió diciendo en una publicación en Instagram.

Y agregó “sobreviviente a los campos de concentración y el holocausto, fue desarrollando con los años una particular forma de conectar el espíritu y la energía con la vida que uno merece”.

“Tengo la fortuna de seguir conectado constantemente con ella y sus poderes de mujer sabia y generosa”, señaló en un posteo que, de inmediato, se llenó de comentarios, no por lo lindo de su recuerdo, sino que por la foto que usó para presentar a la mujer.

Así, la imagen que el panelista de Tal Cual utilizó fue nada menos que de Jane Godall, una conocida activista medioambiental.

El hecho generó el troleo absoluto de sus seguidores. Pero no solo eso, ya que la publicación escaló a Twitter, donde los memes se multiplicaron.

“¿Qué justificación chanta va a dar Jordi Castell?”, lanzó una cibernauta, mientras otros también empezaron a usar fotos de famosos para homenajear a sus supuestos vecinos, lo que hizo que finalmente la figura terminara borrando su instantánea.

Qué justificación chanta va a dar Jordi Castell?

A) No va a dar ninguna

B) Que no quería poner una foto de la Ester "real" porque no es un personaje público y tiene que respetar su privacidad

C) Que a Jane Goodall los amigos le dicen Ester

D) Va a reconocer su mitomanía

E) Otra https://t.co/Yq1gQLuzo9

— Ⓜ️arcela (@_Marcela_) March 10, 2023