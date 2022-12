“Celebro y agradezco”: Jordi Castell valora mea culpa de Stefan Kramer por imitación que le hizo

Años atrás, Stefan Kramer realizó una controversial imitación de Jordi Castell. En ella, el humorista imitó al fotógrafo centrándose en su orientación sexual, lo que molestó al exconductor de Maldita Moda. Esto hizo que Castell llevara el tema a tribunales, debido a que se sintió denigrado, pero la acción legal no tuvo el resultado que esperaba.

Sin embargo, tiempo después, y a través de su libro Stefan, Memorias Breves Autorizadas por Kramer, el comediante hizo un mea culpa por la imitación que hizo del fotógrafo. “Tengo la capacidad de decir que me pasé con él, y que lo que hice en algunas actuaciones fue de mal gusto y que no lo haría de nuevo“, afirmó en el texto al que pudo acceder TiempoX.

Además de que previamente, en el mismo libro, señaló que “en lo que llevo en mi vida imitando siempre he estado al límite de la burla, del dolor o del menoscabo que mi trabajo puede provocar. Aunque, como me considero un cabro bueno, nunca ha sido mi intención herir a alguien“.

“Por momentos, pude haber pisado el palito, porque cuando algo hace reír, en el fondo uno sabe que también puede herir“, complementó.

Jordi valoró las disculpas de Kramer

Un mea culpa de Kramer que fue bien recibido por Jordi Castell, quien en conversación con Publimetro, se refirió a este pasaje del libro del humorista. “¿Sabes lo que pasa? Es que estoy en un momento en la vida en que celebro y agradezco las buenas intenciones que la gente tiene (…) Siempre voy a estar mucho más cercano a los buenos sentimientos“, sostuvo.

Finalmente, Jordi Castell manifestó encontrarse feliz por las disculpas de Stefan Kramer. “Por supuesto que me tranquiliza y me alivia mucho que todos podamos darnos cuenta en algún minuto si nos sobrepasamos y cometimos errores. Y creo que frente a eso, solo hay que absorber las buenas energías y pura gratitud de vuelta“, concluyó.