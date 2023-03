Lenny Kravitz liderará “In Memoriam” de los Premios Oscar 2023

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos confirmó que el músico estadounidense Lenny Kravitz se presentará en los Premios Oscar 2023 dentro del segmento homenaje a los fallecidos, “In Memoriam”.

La ceremonia más importante del mundo del cine se llevará a cabo este domingo 12 de marzo de 2023 en el Dolby Theatre, en Los Ángeles.

En tanto, el evento estará presentado por el comediante y animador de TV estadounidense, Jimmy Kimmel.

Además de Lenny Kravitz los Oscar 2023 contará con la presentación de la artista de Barbados, Rihanna, quien actuará por primera vez en la ceremonia, debutando Lift me up de Black Panther: Wakanda Forever en vivo —tema nominado a Mejor Canción Original—.

Por su parte, la película “Todo en todas partes, al mismo tiempo” (“Everything, Everywhere, All at once”) es la cinta más nominada de la edición 2023 de los galardones, con 11 postulaciones.

