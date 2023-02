Afirman que Sigrid Alegría y Francisco Germain pusieron fin a su relación tras cinco años juntos

La relación entre Sigrid Alegría y Francisco “Pancho” Germain fue una de las más comentadas en los últimos cinco años. No solo porque ella es una actriz reconocida de la televisión y él un actor que brilla como creador de contenidos en YouTube e Instagram. Si no que también, por su diferencia de edad.

“Yo nunca caché la edad que tenía hasta que él me dijo (…) Igual tenemos una diferencia más o menos“, comentó al respecto Sigrid Alegría en un episodio de De tú a tú.

Mientras que, en conversación con LUN, Francisco Germain también se refirió a los 14 años que los separan. “Sigrid lo dice muy bien: la prensa es machista. Y cuando ella estuvo con alguien menor antes hizo una gran noticia de eso. Siendo que cuando un hombre está con alguien menor a nadie le llama la atención”, afirmó.

“A Sigrid le hubiera hecho muy mal que nuevamente la juzgaran por estar con un alguien menor. Aunque ojo yo tengo 30, hace rato que dejé de ser un niño“, añadió después el actor.

Se separaron

La pareja de actores logró dejar atrás el revuelo que causó su diferencia de edad y durante su romance, se preocuparon de vivirlo lo más posible lejos de las cámaras. Sin embargo, tras cinco años de relación, el amor entre Sigrid Alegría y Francisco Germain se acabó.

“Terminaron su relación hace ya dos meses (…) No se siguen en Instagram“, aseguró el periodista Pablo Candia en Zona de estrellas.

Lo que dijeron en un momento sobre su romance

Apenas se supo de su relación, esta rápidamente causó revuelo y una serie de prejuicios se instalaron. Incluso, Pancho Germain llegó a aclarar que “yo no quiero conseguir nada por ser el pololo de Sigrid Alegría. Nunca me he movido por pitutos y ahora no va a hacer la excepción. Puede sonar superególatra, pero soy así“.

Mientras que, en Pero con Respeto, Sigrid Alegría cómo fue que se presentó ante ahora su expololo Francisco Germain. “Soy una pésima carta, y me presenté como tal. Tengo tres hijos, un exmarido, tengo a la prensa al lado, no soy una blanca paloma“, afirmó.