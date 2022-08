Sigrid Alegría y Francisco Germain hablaron de su relación en Pero con Respeto

Pero con Respeto, el late show de Julio César Rodríguez en Chilevisión, contó con la presencia de Sigrid Alegría y Francisco Germain en su emisión más reciente.

Allí, ambos conversaron sobre varios aspectos de su vida. Sin embargo, el cómo llevan la relación fue el tema de interés de este capítulo, con impensadas confesiones de Sigrid Alegría y Francisco Germain.

¿Cómo es la relación de Sigrid Alegría y Francisco Germain?

La actriz fue quien inició el tema con una potente revelación: “Descubrí que tengo un nombre. Yo ahora me podría declarar demisexual”.

Sigrid Alegría no tardó en explicar de qué se trata esto. “Es cuando uno se relaciona en lo íntimo, solamente si hay emociones involucradas. En chileno, es como cuando tienes el poto pegado al corazón. Eso me pasa a mí”, reveló.

También, sumó que no es mujer de un par de noches nada más. “Yo siempre estoy proyectada. Entonces, cuando entro, entro. Si no funciona, bueno, no funciona, pero mi disponibilidad es total”, indicó.

Sobre el inicio de su relación con Francisco Germain, confesó: “Soy un pésima carta, y me presenté como tal. Tengo tres hijos, un exmarido, tengo a la prensa al lado, no soy una blanca paloma”.

Sin embargo, el miso Francisco no tardó en revelar su postura y confesó que él era un fan del trabajo de Sigrid.

“Eran muy freaks las primeras dos semanas. No podía creer que estuviera en su casa”, contó el pololo de la actriz quien además advirtió en el programa: “Lo bueno, es que esa sensación de ser fan o de amor platónico se me acabó a las dos semanas, porque empiezas a ver a ‘la persona’. Ves lo humano que hay ahí, y se te olvida que es tan famosa”.