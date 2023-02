“Te estamos esperando”: Neme protagoniza chascarro tras intentar enviar un mensaje de audio a JC Rodríguez

Todo partió cuando José Antonio Neme, averiguó que su par del canal vecino, Julio César Rodríguez, no se presentará a la Gala del Festival de Viña 2022. Tras saber esto, el conductor de Mucho Gusto decidió enviarle un audio por WhatsApp al animador de Contigo en la mañana. Sin embargo, algo pasó.

“JC, con todo el respeto del mundo. Oye pos Julio, mira, tú eres uno de los pocos personajes que a mí me interesaba ver en la Gala, saludar, saber cómo va la vida. Sobre todo la vida personal, ya que tenemos tantas cosas en común. Somos un poquito intensos, atormentados, inestables a veces“, empezó a grabar.

“Y acabo de confirmar, y entiendo que no vas a la Gala. Porque no tenías traje de agua. Pensé que ibas a llegar como Aquaman. Pero no, te quedas fuera de la gala este año por decisión propia y nada que ver po. Que lata“, añadió después.

Su celular lo troleó

Tras ello, Neme le consultó a JC sobre Viña 2023. “Me gustaría saber cuál es tu opinión. Un hombre que además ha estado al frente de la Gala en tantas oportunidades, y desde mi punto de vista uno de los mejores festivales que fue organizado por Chilevisión. ¿Qué opinas de todo este desaguisado, July?“, dijo.

Al finalizar, y antes de enviar el audio, el rostro de Mega enfatizó a su par de Chilevisión con que respondiera lo antes posible. “¡July, July, te estamos esperando acá! Así que mándanos un audio cuando puedas“, manifestó antes de dar por terminado el audio que le quería enviar a Julio César Rodríguez.

No obstante, el audio no se envió. Su celular o la aplicación WhatsApp le jugó una mala pasada a José Antonio Neme, debido a que la larga grabación que le iba a enviar al rostro de Chilevisión, nunca se guardó. “Oh, no se mandó. Oye, no se mandó“, expresó desilusionado.