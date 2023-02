En Mucho Gusto recientemente se analizaron los últimos dichos que emitió Marco Antonio López, más conocido como Parived, en su entrevista con La Tercera. En esa instancia, el empresario se refirió a las críticas que ha escuchado sobre su persona y a la imagen que se ha hecho de su figura en los medios.

“Se ha hecho de mí un fetiche y, de alguna manera, se me caricaturizó. Se levanta tarde, es flojo, etcétera, todas esas descalificaciones que forman parte un poco del universo del espectáculo”, declaró López sobre las rutinas humorísticas y los comentarios que se han hecho de él en la televisión.

Ante esta declaración de Parived, José Antonio Neme señaló que “la caricatura es la opinión pública en este tema. Perdón que esté dando vueltas las cosas, y no lo estoy defendiendo a él porque no lo conozco, pero lo que haga un señor o una señorita, da lo mismo“.

“No es justo que tenga una condena social. No podemos aceptarlo. Él puede levantarse a la hora que quiera. ¿Por qué el hombre tiene que mantener a la mujer? ¿Por qué no puede ser al revés? ¿Cuántas mujeres de animadores no hacen absolutamente nada? Perdón que lo diga”, complementó después.

La molestia de Neme: “Hay un tufillo machista en todo esto”

Tras ello, el conductor de Mega ejemplificó su crítica y su reflexión, con Marcela Vacarezza. “Está bien, probablemente a alguien le importa, pero yo, desde mi opinión personal, creo que no tiene ninguna relevancia. Yo no me pregunto qué hace la mujer de Rafael Araneda ni de qué vive, por ejemplo“, aseguró.

“Perdón que lo diga, pero hay un tufillo machista en todo esto. Porque si, en vez de Tonka, fuera la mujer de Martín Cárcamo, o de Julio César Rodríguez, o de mi pareja incluso, yo creo que nadie pondría el énfasis en mí“, añadió enseguida.

Finalmente, José Antonio Neme aseguró que estos argumentos no los da con la intención de proteger a Tonka Tomicic y a Parived. “Yo no la estoy defendiendo. Lo que estoy diciendo es que subyace a todo esto una idiosincrasia un poquito podrida“, cerró.