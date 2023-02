Doctora Carolina Herrera revela que le dispararon en dictadura y que conoció a Rodrigo Rojas de Negri

La doctora Carolina Herrera fue la protagonista del último episodio de Juego Textual. La especialista en medicina broncopulmonar habló con Sergio Lagos y las panelistas del programa de Canal 13, sobre la infidelidad de su marido y también acerca de sus experiencias durante la dictadura cívico militar.

La expanelista de Bienvenidos, en pandemia, recordó lo complejo que era realizar protestas contra el régimen. “Yo te diría que me pasaron varias cosas. Y una de ellas fue haber sentido que siempre estaba vigilada. Imagínate, me vigilaban en la casa, me vigilaban en la Escuela de Medicina, me vigilaban en la calle”, afirmó.

Conoció a Rojas de Negri un día antes de su muerte

Tras ello, contó cuando conoció a Rodrigo Rojas de Negri, una de las víctimas en el Caso Quemados. “Y de repente siento que alguien me toma una foto, en la Escuela de Medicina, yo repartiendo panfletos… Yo nunca tiré una piedra (…) Y alguien hace clic y yo lo miro, y le digo, ‘¿por qué me estás sacando una foto?‘”, contó.

“Y me dice, ‘hola, es que vengo llegando de Canadá y estoy aquí en fisiología, me llamo Rodrigo Rojas de Negri’. Y a la mañana siguiente voy a camino a la Escuela de Medicina y avisan que una patrulla habían encontrado a dos jóvenes quemados. Y uno era Carmen Gloria Quintana y el otro era Rodrigo Rojas“, añadió después.

Al respecto, la doctora Carolina Herrera señaló que “sentí, en la carne, en el fondo, el fuego que tú puedes tener cuando hoy conversas y mañana alguien te quema. Está ahí. Era ese momento, pasó. Estuvo conmigo. El rollo de fotos, decía yo, ‘bueno, lo tendrá la CNI, la DINA, no sé’. Porque estaba en ese último rollo de fotos“.

“Eso me hizo más todavía decir, ‘esto tiene que terminar en buena, en algún minuto tenemos que volver a la democracia. Tenemos que vivir en un país en el que la opinión sea respetada y respetable’“, complementó enseguida.

“Me apuntó y me disparó”

Posteriormente, la especialista en medicina broncopulmonar reveló que agentes del Estado le dispararon. “Entre esas manifestaciones, un día estábamos ahí, yo siempre estaba como en la primera fila, saltando y saltando. Y mi marido que me cuidaba, él siempre miraba por dónde salir en la retaguardia”, expuso.

“De repente, un piquete de armados, estaba frente a la Escuela de Medicina, y uno me miró, me apuntó y me disparó directamente. Y afortunadamente la Escuela de Medicina tiene unos pilares súper grandes, así que no me dio. Pero también era una posibilidad, terminar ese día“, adicionó.

Finalmente, la doctora Carolina Herrera aseguró que no está arrepentida de los riesgos que vivió en esos difíciles años. “Fue lo correcto. Hoy votamos. Tenemos diferencias, pero nadie te dispara, ¡espero! Espero que nadie te dispare directamente solo por dar tu opinión“, concluyó.