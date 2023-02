“Mi vida no era sin él”: Doctora Carolina Herrera explica cómo perdonó la infidelidad de su marido

En el último episodio de Juego Textual, la doctora Carolina Herrera fue la gran protagonista. En conversación con Sergio Lagos y las panelistas del programa de Canal 13, la exintegrante de Bienvenidos durante la pandemia, habló de la infidelidad de su marido en el año 2004 y de cómo tras varios años lo perdonó.

“Es el año más aciago de mi vida. Fue el año en que descubrí una infidelidad de mi marido. Para mí, la verdad está por sobre todas las cosas aunque duele. Es un valor intranzable, así que me dolió mucho la infidelidad. El no haber tenido mi vida tan perfecta. Yo prefería que no hubiera nada que a no fuera perfecto“, dijo al comienzo, en conversación con LUN.

Cómo supo que le era infiel

Más adelante, la especialista en medicina broncopulmonar contó cómo descubrió la infidelidad. “La vida para nosotros con Eugenio era trabajar, escalar en nuestras carreras. En ese plan, Eugenio tuvo que viajar 12 veces al extranjero y en uno de esos viajes, el 2004, de repente llegó un mail a la casilla de correo que teníamos en común”, recordó.

“Decía: ‘Estimado doctor, lamentamos lo que pasó con el pasaje de la doctora’. Yo no era la doctora en cuestión. Ahí tomé conocimiento de que había otra doctora“, complementó después.

Tras ello, estuvo más atenta. “Después de lo del mail empecé a darme cuenta de que no era la única persona en la vida de Eugenio y empecé a poner atención a las señales. Por ejemplo, si llegaba muy tarde, si el asiento del copiloto estaba echado para atrás. Y empecé a darme cuenta de cosas que nunca hubiese pensado”, expuso.

“Antes de eso entendía que se podía quedar trabajando hasta las 3 de la mañana. A mí también me pasaba. Pero también encontré unos pelos en el auto“, añadió enseguida.

El quiebre

Hasta que la doctora Carolina Herrera, encontró la prueba que necesitaba. “Yo estaba en la cocina y él dejó su celular ahí, y le entró un mensaje que decía: ‘Nos vemos donde siempre, en el mismo lugar’. A la mañana siguiente, le pregunté directo: ‘Dime si andas con otra’“, contó.

Luego agregó: “Si me hubiese dicho que sí, no hubiese sido problema, el problema fue que me dijo que no. Ahí se me vino todo abajo. Recuerdo que esa mañana nos íbamos a trabajar y para sacar los autos hay que retroceder“.

“Yo estaba moviendo uno, al volante, y le pregunté tres veces: ‘Dime si andas con alguien’. Me responde que ‘no’. Las tres veces choqué el auto con lo que había adelante“, adicionó.

Posteriormente, rememoró su reacción cuando decidió actuar ante la infidelidad de su marido. “Ahí le dije: ‘A las 18:00 horas todas tus cosas van a estar en la vereda’. Al final ese mismo día le mandé sus cosas a la casa de mi suegra. Argollas, ropa, muebles, todo salió de esas casa“, manifestó.

Y prosiguió con su relato: “No le volví a hablar. Lo borré de todo. Al mes atropellaron a Eugenio, lo fracturaron. No quise saber ni dónde estaba hospitalizado“.

La reconciliación

Sin embargo, años después, lo perdonó. “Esto tuvo un costo muy grande para mí, fue Chernobyl. Por 12 años lo bloqueé. Siempre poniéndole plomo encima y eso me consumía energía hasta que tuve un evento crucial: fue en el 2017 que me quedé perdida en el Parque Nacional Conguillío. Me quedé toda la noche y pensé mucho“, explicó.

“Cuando llegué a Santiago lo llamé, almorzamos y le dijo que ya no guardaba rencor. Hasta que el 2018 hubo otro evento crucial. Tuve un choque múltiple un múltiple y me quedé sin auto. Justo nuestra generación de la de Medicina iba a hacer una junta en Los Andes. Fui y él se ofreció a traerme de vuelta“, añadió.

En ese momento, la doctora señaló que “nos vinimos conversando y me reenamoré de inmediato“. Aunque no hubo remember enseguida. “Recuerdo que me senté en la camioneta y lo olí. Su olor me pareció tan maravilloso. Almorzamos, después nos tomamos un café y estuvimos seis pololeando escondidos“, relató.

“Hasta que un día les dije a mis hijos: ‘El papá viene a almorzar’. Se sentó en la mesa y de ahí happy end“, sumó.

Sin olvidar, que tuvieron la conversación que necesitaban sobre el episodio de la infidelidad. “Un día nos sentamos, le dije, ‘quiero que me cuentes aquí y ahora cómo fueron las cosas y de una vez cerrar el capítulo’“, afirmó.

Finalmente, la doctora Carolina Herrera aseguró que hoy en día están más unidos que nunca. “Nos perdonamos. Me di cuenta de que mi vida no era sin él. Teníamos una herida que se cerró. Nos dimos cuenta de que nos necesitábamos el uno al otro. Y ahora estamos viviendo la etapa más linda de nuestras vidas“, cerró.