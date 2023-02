“Te salta el corazón”: José Luis Repenning le toma la mano y le canta una canción romántica a Priscilla Vargas

En Tu Día decidieron dedicar la jornada a este 14 de febrero, el Día del amor y de la Amistad. Por lo que, entrevistaron a varias parejas y personas enamoradas, además de que también analizaron lentos que tienden a ser dedicados por quienes sienten amor por el otro, sea su pareja o alguien que le gusta.

Fue entonces, que empezó a sonar la canción Eternal flame, de la banda The Bangles. Un hit que fue incluido en el tercer y último álbum de estudio de esta agrupación estadounidense. Y que se logró posicionar en el número uno en países como Australia, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos.

Fue justamente con este tema de finales de los años 80, que José Luis Repenning, empezó a bailar y cantarla de manera muy efusiva y emocionado, lo que notó su compañera Priscilla Vargas. “Hasta me dieron ganas de bailar contigo (…) Me dio como penita verlo bailar solo“, comentó la conductora de Canal 13 al observarlo.

Ante lo dicho por Priscilla, Repe decidió tomarlo con humor y caminó velozmente hacia donde había unos globos con forma de corazón. “¿Para qué? ¿Para qué después me hagas así?”, le respondió a su compañera, antes de pinchar un globo que puso pegado a su pecho.

Repe le tomó la mano a Priscilla y le cantó

Tras ello, volvieron a poner la canción y Repe decidió cantársela a Priscilla. “Como parte esta canción es maravilloso, porque es una invitación (…) Es maravillosa. Es una invitación, es como que alguien te toma la mano y te dice así, ‘close your eyes, give me your hand, darling, do you feel mi heart beating? Do you understand?'”, le dijo a su compañera al tomarle la mano.

Estuvieron varios segundos así, hasta que llegó el momento en el que el periodista de Mega puso la mano de su colega en su corazón. “Te salta el corazón (…) Le sentí el corazón“, expresó Priscilla tras tocar el pecho de su compañero en la conducción del matinal de Mega.

Finalmente, José Luis Repenning insistió en lo mucho que le gusta esta canción y señaló que “es que es bonito, es una invitación, es como si se estuviera declarando la persona que canta la canción, es una declaración de amor“.