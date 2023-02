Millaray Viera habla de la muerte de su papá Gervasio: “Te llega mucha información que quizás no debiese llegarte”

Fue el 28 de octubre de 1990, cuando el cuerpo del cantante uruguayo Gervasio fue encontrado colgando de una viga en una casa abandonada en Talagante. Se habló primero de que su fallecimiento se trató de un suicidio. Pero, después, el criminalista Jaime Brieba Quintana indagó su muerte y concluyó que fue asesinado.

Al respecto de esta sensible pérdida, se refirió Millaray Viera en Todo por ti. “Cuando uno tiene padres que son conocidos, estás expuesto a todo. Y te llega mucha información que quizás no debiese llegarte. Y la verdad, claro, yo nunca me había cuestionado el cómo había partido“, dijo la actriz.

“Ni mucho menos. Pero sí, no había llegado a ese momento de conversarlo con mi mamá“, complementó después.

Millaray Viera: “No es un tema fácil para mí”

Tras ello, la animadora contó cuando se empezó a interesar por la muerte de su papá. “Yo estaba en el colegio y un compañero me hizo un comentario… Me dijo, ‘no, si tu papá murió de tal forma’. Y recuerdo cómo haber pensado, ‘no, pero eso no es así’“, comentó.

Luego, agregó: “Ahí me di cuenta, que yo tampoco, que yo no lo sabía. Y a partir de eso, nació la conversación con mi mamá donde, claro, ahí me enteré todo lo que había pasado. Obviamente, en una idioma de niña. Fue una cosa paulatina, no fue que un día me sentaron y me dijeron todo lo que había pasado”

“Si no que, claro, en un lenguaje infantil primero. Y después de a poquito fui sabiendo cada vez más“, añadió enseguida.

Finalmente, Millaray Viera hizo una confesión sobre el peso y lo que significa para ella el deceso de Gervasio Viera, su papá. “No es un tema fácil para mí. De hecho, hay mucha gente que no lo entiende por qué yo no lo hablo públicamente“, concluyó.