Millaray Viera Juan Pablo Queraltó sorprendieron con inesperado beso en festival de Chanco

Durante la noche de este viernes, se dio inicio al Festival del Cantar mexicano en la comuna de Chanco, instancia que está liderada por Juan Pablo Queraltó y Millaray Viera.

Bajo este contexto, los comunicadores generaron múltiples reacciones positivas en redes, pero no solo por su desempeño en el liderazgo en el show, sino que también por una foto que compartió el periodista, en la cual se ve a ambos dándose un beso.

“Feliz del cariño de Chanco que nos recibe en esta XXXII versión de su Festival del Cantar. Los estaremos acompañando hoy y mañana con mi querida Millaray Viera con quien nos reencontramos acá en el sur de nuestro país”, escribió Queraltó agregando un “Te quiero mucho” para finalizar sus palabras.

Como era de esperar, sus seguidores no tardaron en pronunciarse. “Vuelvan a trabajar juntos”, “qué lindos que estén trabajando juntos”, “qué hermosa dupla de animadores, no cambien nunca, me encantan y ese beso es más cuneteado”, dijeron algunos, siendo los comentarios más repetidos referencias al momento en el que Queraltó y Millaray trabajaron juntos en Sabingo de Chilevisión.

Cabe destacar, que el Festival del Cantar mexicano también se llevará a cabo este sábado 11 de febrero en la Medialuna de la comuna.

En tanto, la jornada contará con la participación de Peregrinos del Amor, Jorge Alís y Zúmbale Primo, además de las competencias y presentaciones de canto, mariachis y ballet folclórico mexicano. Las entradas, que se encontraban .disponibles a través del sistema Passline, están agotadas.