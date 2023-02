“Lo di todo, no me queda nada pendiente”: Simón Oliveros deja Mega tras 12 años en el canal

Después de 12 años en Mega, Simón Oliveros se despidió del canal donde se hizo conocido como periodista de Mucho Gusto y de Meganoticias. De hecho, fue por sobre todo en el matinal de la señal televisiva, que este como reportero protagonizó diferentes momentos inolvidables, que lo hicieron famoso.

“¡12 años Mega, querido! Se terminan los 12 juegos. Llegó el momento de dejar la casa y buscar nuevos desafíos. Me voy contento, lleno de amigos y con el cariño de una audiencia hermosa. El canyengue continúa. Lo di todo, no me queda nada pendiente. Gracias totales”, escribió Simón Oliveros al anunciar su salida del canal.

Este periodista magallánico, de esta manera, se prepara para su próximo destino en la televisión. Y según las diferentes señales que se han dado (incluso Queraltó habló de ello), Oliveros llegará próximamente a TVN, donde espera también demostrar lo que lo llevó a destacar en Mega.

Los famosos que le escribieron a Simón Oliveros

Uno de los primeros en reaccionar ante la despedida de Simón Oliveros, fue su ahora excompañero en Mucho Gusto, Andrés Caniulef. “Eres un bacán. ¡Un abrazo cariñoso y éxito en lo que sigue!”, le comentó el periodista experto en espectáculos.

“¡Simón! ¡Eres lo máximo! ¡Lo mejor está por venir! Un placer haber coincidido“, también le escribió Millaray Viera. A su vez que Roberto Cox, desde CHV, le dijo: “¡Crack! Todo lo mejor en este nuevo desafío. ¡Por todo el trabajo y empuje te va a ir increíble! ¡Éxitos!“.

Una que se explayó emotivamente para despedirlo, fue su ahora excompañera en Mega, Daniela Valdés. “¡Simón, querido! Ya te lo he dicho antes. Todo mi respeto y cariño para un compañero que ha hecho el camino largo. Tienes toda nuestra admiración y todo lo que eres es producto de tu esfuerzo y talento”, expresó.

“Te vamos a echar mucho de menos, eres una tremenda pérdida para nuestro equipo. Te deseo todo el éxito y que brilles donde la luz te lleve. ¡Te queremos mucho y a triunfar!”, añadió después la reportera de la señal televisiva del grupo Bethia.

Mientras que Juan Pablo Queraltó lo echó al agua, al referirse a su presunto arribo al canal estatal. “A lucirse querido Simón en TVN… éxito, éxito y más éxito“, señaló.

Y por último, Luis Jara recordó el tiempo que pasó junto con Simón Oliveros en Mucho Gusto. “Soy testigo de tu calidad humana y profesional. Me da emoción verte cerrar un ciclo de la forma que lo haces. Y haber compartido junto a ti tantos momentos. Deseo lo mejor para ti siempre hoy y en el futuro. Eres tremendo“, manifestó.