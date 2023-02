“El psiquiatra me dijo…”: El desolador testimonio de Carlos Caszely a un año del fallecimiento de su esposa

El exfutbolista, Carlos Caszely, entregó detalles de su estado a un año del fallecimiento de su esposa, María de los Ángeles Guerra.

En concreto, el comentarista deportivo conversó con la revista Sábado de El Mercurio, instancia en la que abordaron el aniversario de la muerte de su esposa, María de los Ángeles Guerra, quien perdió la vida producto de un cáncer.

“El siquiatra me dijo que no necesito pastillas porque no estoy deprimido. Mejor, porque quiero vivir mi duelo así: que me duela, me pegue, me haga llorar”, indicó.

Asimismo, el ex goleador exlicó que aún no puede sobrellevar el vacío que dejó su compañera tras su partida, tanto así que fue enfático: el fútbol no lo hace feliz, pero lo ayuda.

“El fútbol no me provoca alegría, pero sí me desenreda un poco esta maraña que tengo en la cabeza”, agregó el ex delantero.

En la entrevista, Caszely cuenta cuáles han sido los momentos más duros durante este proceso, destacando que el ocaso es el más complejo de todos, pues siempre lo pasaba junto a su esposa.

De esta forma, Carlos indicó que para apaciguar su sentir en ese momento, “camino hora y medio. Me doy vueltas y vueltas, hasta que ya estoy más calmado”.

El ex Colo Colo también se refirió a las imágenes de su esposa, las que tiene en la entrada de su casa. Asimismo contó que por las noches escribe frases, las que terminan transformándose en canciones dedicadas a ella.