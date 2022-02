La recordada última entrevista que dio la esposa de Carlos Caszely antes de fallecer este martes

Durante este martes se conoció del sensible fallecimiento de María de Los Ángeles Guerra, esposa de Carlos Caszely, quien luchó por largos años contra un cáncer de columna.

Si bien no era muy común que apareciera públicamente, hay una recordada entrevista que el equipo “De Tú a Tú” le hizo al ídolo de Colo Colo y estuvo acompañado de su mujer en todo momento.

En la instancia, ambos hablaron de su estrecha relación que los unió por 49 años. Ella era tenista y se conocieron en la Universidad de Chile. Solo meses después iniciaron su amorío y sin pensarlo mucho decidieron casarse.

Su lucha contra el cáncer

Uno de los temas principales que se abordó en la conversación fue la enfermedad de María de Los Ángeles. Hace dos años fue diagnosticada de cáncer y logró vencerlo, aunque después la enfermedad volvió a fines del año pasado y terminó acabando con su vida.

“Para el trasplante de médula me metieron en una burbuja, que es una pieza de vidrio donde no puede entrar nadie. El doctor me dijo: ‘Te va a dar mucha fiebre, no vas a poder hacer nada’”, recordaba en aquella ocasión.

Además afirmaba que había que “disfrutar cada momento, con las mínimas cosas. Si no hay, no importa. Disfrutar lo que hay, lo que tenemos, el momento”.