Polera de Chile, alusión a Pinochet y sketch con guiños nacionales: Pedro Pascal se lució como anfitrión en SNL

Pedro Pascal tuvo a varios chilenos, hasta pasadas las tres de la mañana, pendientes de su participación en Saturday Night Live.

Es que el actor ofició como host de SNL, y eso implicó que varios postearan en Twitter el clásico “mi país, mi país”, contentos de verlo en el popular programa gringo.

Por eso, cuando apareció en pantalla, ataviado con una estupenda camisa morada, su nombre se disparó en redes sociales.

Y ahí, el chileno realizó su intervención, donde peló a sus primos chilenos y señaló que “nací en Chile y nueve meses después, mi familia tuvo que arrancar de Pinochet”.

Pedro Pascal's monologue! pic.twitter.com/vaOzHL3zuO — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

Pedro Pascal, más chileno que nunca

Así, el protagonista de The Last of Us hizo el primer guiño, de muchos, a sus raíces en esta angosta faja de tierra.

O, al menos, eso es lo que pensaron varios, que en cada sketch donde intervino vieron alguna clase de alusión a nuestro país.

Por ejemplo, en uno apareció como un hombre que salía de un coma, hablando de lo más raro, lo que de inmediato trajo a la cabeza el recuerdo del clásico gag del Jappening con Já donde Jorge Pedreros interpretaba a un enfermo.

Pedro Pascal es el operado del jappenning ? #SNL on #NBC y se mando su historia de Chile. pic.twitter.com/FLDydnyNOd — Rodrigo Cerda I. (@rocoltemuco) February 5, 2023

Luego, en otro donde apareció comiendo en un restaurante, varios se fijaron en que había un gran jarrón, supuestamente, con vino.

Y luego, en otra escena donde Pedro tomó el rol de una extraña suegra, hizo un gesto que recordó a las madres chilenas, cuando le pasaron un paquete. “Guardó la bolsa, es chileno”, exclamaron varios.

Señora Pedro Pascal is too on the nose. pic.twitter.com/NOa5lhU86X — andra litton (@tornandra) February 5, 2023

No sabía que necesitaba tanto ver a #PedroPascal de mamá latina que guarda la bolsa 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ynnYvRYLrS — Seré La Ro Gata Bajo La Lluvia 🐈🌧🎤 (@LaChikRocio) February 5, 2023

Finalmente, Pedro Pascal terminó su participación nada menos que junto a Chris Martin, luciendo una polera con un gran puño que dentro tenía pintado una bandera chilena. Un gesto que conmovió y sacó aplausos en el cibermundo.